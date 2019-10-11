Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, снялась с этапа Гран-при в США.

Фамилия 19-летней Турсынбаевой пропала из заявки на первый этап Skate America, которая опубликована на сайте ISU.

Перед стартом сезона Элизабет получила травму, но выступила на турнире в Шанхае, где уступила Евгении Медведевой.

Американский этап Гран-при пройдет c 18 по 20 октября, Россию представят Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Станислава Константинова.

Турсынбаева – вице-чемпионка мира 2019 года и первая женщина, исполнившая четверной прыжок на взрослых соревнованиях при новой судейской системе.

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