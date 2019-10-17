Новый сезон – за русскими фигуристками. Ждем в финале Гран-при четверку Тутберидзе с Медведевой

В ночь с 18 на 19 октября по московскому времени начинается основная часть календаря в фигурном катании. В Америке стартует серия Гран-при – конкретно на первом этапе зарубятся Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова. На следующих неделях на лед выйдут Алина Загитова, Евгения Медведева, Александра Трусова, Алена Косторная, Станислава Константинова, Софья Самодурова, Мария Сотскова и Серафима Саханович.

Сезон-2019/20 претендует на уникальность: на каждом этапе запросто будут обновляться мировые рекорды и устанавливаться другие исторические достижения. Например, четыре четверных Трусовой в произвольной программе еще не зафиксированы, так как она продемонстрировала их на коммерческом соревновании Japan Open. Теперь Саша жаждет повторить убойный контент в Канаде и Москве, где главной соперницей будет Медведева.

Все девушки выступили перед началом Гран-при на «Челленджерах» и других соревнованиях, попробовали силы и теперь хотят добиваться максимума.

Алина Загитова

Баллы: 154,41 за произвольную программу, в короткой не выступала.

Главное оружие: каскад тройной лутц-тройной риттбергер.

Алина ЗагитоваGetty Images

Олимпийская чемпионка выходила на лед только на Japan Open, где не демонстрировала короткую программу, но убедила судей и зрителей в своей исключительной состоятельности. Загитова начинает третий взрослый сезон, и она не стала хуже, как многие пророчили: каскад при ней, а компонентность и выразительность только улучшились. Новые программы от Даниила Глейхенгауза – «Me Voy» и «Клеопатра» – шедевральные образцы того самого женского фигурного катания.

У Алины нет элементов ультра-си – на тренировке показывала только четверной флип на страховке – но даже с каскадом лутц-риттбергер она способна обыгрывать юных квадисток. На Japan Open Загитова проиграла Трусовой с четырьмя четверными всего шесть баллов. Ее время точно не прошло.

Александра Трусова

Баллы: 74,91, 163,78, 238,69. Произвольная и сумма – мировые рекорды.

Главное оружие: четверные лутц, тулуп и сальхов, каскад тройной лутц-тройной риттбергер.

Александра ТрусоваGetty Images

Саша – самое невероятное явление в женской фигурке: каждый ее выход на лед влечет новые рекорды, потому что никто и никогда такого не делал. В сезоне-2017/18 она сделала на юниорском чемпионате мира два четверных, в следующем пробовала три, и это получилось только на контрольных прокатах (и ни разу – на соревнованиях). На взрослом уровне она наконец пробила эту планку, а потом играючи прыгнула четыре. После них, во второй половине – лутц-риттбергер, которым владеют единицы.

Катание Трусовой не шедеврально, но в «Хрустальном» умело маскируют ее недостатки в скольжении максимально подходящими программами. Разве можно прыгать четыре четверных под другую музыку, а не под самую запоминающуюся композицию последнего сезона «Игры престолов»? В то же время квады не делают Александру неуязвимой. Загитова и Косторная подобрались максимально близко.

Анна Щербакова

Баллы: 67,73, 150,47, 218,20.

Главное оружие: четверной лутц, каскад тройной лутц-тройной риттбергер.

Действующая чемпионка России по взрослым тоже дежурно выиграла свой «Челленджер», но не без проблем – Анне явно не доставили баллов в короткой программе. В произвольной она вышла, прыгнула четверной лутц, показала смену платья прямо посреди программы и повергла Туктамышеву с двумя тройными акселями.

Щербакова всегда негласно шла в списке юниорок Тутберидзе третьей: у нее только один квад, а не три, как у Трусовой, у нее нет божественной выразительности Косторной, но чемпионат России в Саранске выиграла именно она, пока Саша падала с множества четверных, а Алена катала простой контент.

Алена Косторная

Баллы: 77,25, 157,59, 234,84.

Главное оружие: два тройных акселя, компоненты.

Алена КосторнаяGetty Images

Про Косторную успели забыть, а она приехала на последний «Челленджер» перед Гран-при и удивила абсолютно всех. Алена вернула тройной аксель, который напрыгивала еще год назад, но так и не сделала на соревнованиях прошлого сезона. Вместе с природной компонентностью это вывело ее на космический уровень: у нее второй результат сезона по короткой программе (выше на 0,93 балла только более сложная технически программа Рики Кихиры) и по произвольной (вслед за Трусовой).

На Finlandia Trophy Косторная исполняла триксели только в произвольной программе – сольный и в каскаде. Ей есть, куда усложняться: в отличие от четверных, элемент не запрещен в короткой, а каскад теоретически можно сделать не с двойным тулупом, а с тройным. Катание Алены нельзя забыть – возможно, именно она станет лидером сезона.

Елизавета Туктамышева

Баллы: 73,66, 140,72, 214,38.

Главное оружие: три тройных акселя.

Елизавета ТуктамышеваGetty Images

В 22 года Лиза показывает запредельный уровень готовности, но его все равно не хватает. По сравнению с прошлым сезоном она усложнилась и добавила в произволку еще один тройной аксель – в каскаде, однако судьи не ставят Туктамышевой те баллы, которых она ожидает. Ей слабо плюсуют и аксели, и остальные прыжки (каскады со старшими тройными она освоила не так давно), а еще невысоко оценивают компонентную часть из-за однообразной хореографии – по мнению арбитров, не спасают даже программы от Ше-Линн Бурн.

Елизавета не согласна с такими оценками и троллит судей в инстаграме, выкладывая скрины протоколов. Вероятно, это принесет абсолютно противоположный эффект. Лиза отлично делает тройные аксели, но у Косторной они еще лучше – со сложного захода и без видимых усилий.

Евгения Медведева

Баллы: 75,14, 142,29, 217,43.

Главное оружие: авторитет и судейская поддержка.

Евгения МедведеваGetty Images

У Жени очень высокие бесты, но результаты максимально не отражают реальность. В ее программах нет ни одного сложного элемента (с большой натяжкой сюда можно отнести тройной сальхов-тройной риттбергер, но он в новом сезоне получился один раз из двух), а компоненты остаются искусственно высокими даже при технически и физически провальном прокате. Медведева стала испытывать проблемы с двойным акселем, неверное ребро на лутце замечают гораздо чаще, но вторая оценка тащит титулованную фигуристку вверх.

Евгения не исполняет четверные – только один раз на видео попала попытка исполнения сальхова со страховкой. На прикидочных стартах она не стала обкатывать элемент – значит, вставлять его в прокаты на Гран-при не имеет смысла: можно потерять слишком многое.

Прогноз

После снятия Элизабет Турсынбаевой с четверным сальховом равной соперницей для русских фигуристок остается только Рика Кихира. Американцы могут подсуетиться с Брэйди Теннелл, но пока ситуация выглядит так: в финале будут пять фигуристок из России и Кихира. Скорее всего, четверка Тутберидзе не испытает сильных проблем с выходом в финал, а за последнее место поспорят Медведева и Туктамышева.

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