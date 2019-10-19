Туктамышева и Щербакова не попали в топ-3 короткой программы Skate America, Алиев стал вторым

В Лас-Вегасе стартовал первый этап серии Гран-при – Skate America. Российские фигуристки, традиционно считающиеся одними из фавориток, не попали даже в тройку по итогам короткой программы.

Высший балл получила американка Брэди Теннелл с оценкой 75.10. Вторая и третья строчки – за японками Каори Сакамото и Вакаба Хигути (73.25 и 71.26 балла). Лучший результат среди российских спортсменок показала Анна Щербакова, у нее 67.60 балла и четвертое место. На пятом – Елизавета Туктамышева. У чемпионки мира и Европы 67.28 балла.

Лиза осталась жутко недовольна выступлением, но связывает плохой результат с долгим перелетом. «Прокат был абсолютно ужасным, я расстроена. Совершенно оказалась не в ногах, делала все элементы через силу. Видимо, сказался джетлаг, на тренировках все было значительно лучше. У нас получился очень долгий перелет, но это никого не волнует. Прокат не получился», – приводит слова фигуристки РИА «Новости».

У других российских атлетов все лучше. Павлюченко и Ходыкин по результатам короткой программы идут вторыми, как и Дмитрий Алиев в мужском одиночном прокате. Для фигуристов это очень неплохой результат.

Также на втором месте по результатам ритмического танца идет российская пара Степанова – Букин.

В сезоне-2019/20 22-летняя Туктамышева заняла второе место на международном турнире Lombardia Trophy.

Елизавета разучивает четверной тулуп.

«Хотела бы стать мужиком на денек-другой? Да!» Туктамышева ответила на откровенные вопросы

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