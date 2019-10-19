Российская фигуристка Анна Щербакова заняла четвертое место в короткой программе на первом этапе Гран-при Skate America.

Девушка показала результат 67.60 балла. Низкая оценка объясняется рядом ошибок спортсменки, в числе которых – падение. Анна недокрутила каскад тройной лутц-тройной риттбергер и упала после дорожки шагов.

«Это глупая ошибка, и я обещаю, что такого больше не повторится. Постараюсь сделать для этого все возможное. Тренер тоже сказала, что я не должна допускать таких ошибок, а для этого нужно больше концентрироваться. Я постараюсь завтра собраться и показать то катание, на которое способна.

На самом деле, нет большой разницы, соревноваться на взрослом уровне или на юниорском. Ты должен первым делом показать, на что способен сам, свое катание, сделать свой максимум. Здесь большая разница во времени, но это не очень мне мешало. В Америку со мной приехали мои мама и папа, это очень большая поддержка», – приводит слова Щербаковой РИА «Новости».

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