Российская фигуристка Анна Щербакова показала лучший результат в произвольной программе и по сумме баллов заняла первое место на стартовом этапе Гран-при Skate America.

После короткой программы Щербакова шла лишь четвертой, но исполнила два четверных лутца в произвольном прокате, за который получила 160.16 балла. В сумме Анна заработала 227.76 поинта. Второе место у американки Брэди Теннелл, у нее 216.14 балла. На третьей строчке – Елизавета Туктамышева, у россиянки 205.97 балла.

Дмитрий Алиев, показавший второй результат в короткой программе, не улучшил очковый показатель в произвольной. Фигурист не справился с четверным лутцем и смазал тройной аксель. По сумме двух прокатов у фигуриста лишь третье место.

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин заняли второе место в соревнованиях спортивных пар, а в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин подтвердили второй результат произвольной программой.

15-летняя Щербакова проводит первый сезон на взрослом уровне.

Следующий этап пройдет в Канаде с 25 по 27 октября, на нем выступят Медведева, Трусова и Саханович.

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