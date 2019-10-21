Российская фигуристка Анна Щербакова установила рекорд женского фигурного катания, победив на первом этапе Гран-при в Америке.

В произвольной программе 15-летняя фигуристка исполнила каскад из четверного лутца и тройного тулупа, и элемент был оценен на рекордные 18,66 балла. Ранее судьи ставили высшие оценки каскаду Александры Трусовой из четверного и тройного тулупов.

Вот видео исполнения Анной рекордного каскада:

Щербакова получила за произвольную программу 160,16 балла, в сумме – 227,76 балла.

Второе место заняла американка Брэйди Теннелл, третьей стала Елизавета Туктамышева.

Следующий этап пройдет в Канаде с 25 по 27 октября, там удивлять четверными будет Александра Трусова, владеющая мировыми рекордами в произвольной программе и по сумме.

Щербакова победила на первом этапе Гран-при Skate America, Туктамышева – третья

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