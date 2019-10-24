Елизавета Туктамышева по праву стала самой эпатажной фигуристкой России и мира: она дерзко ведет твиттер и инстаграм, раздевается до нижнего белья в образе стюардессы, а ее провокационные фото от бойфренда Андрея Лазукина собирают миллионы просмотров. Елизавете 22 года – она выделяется среди 15-летних учениц Тутберидзе и тоже имеет в арсенале элемент ультра-си, что само по себе невероятно. Однако судьи оценивают ее тройной аксель традиционно невысоко.

На первом этапе Гран-при Skate America Туктамышева заняла третье место, проиграв Анне Щербаковой с двумя четверными лутцами и американке Брэйди Теннелл, выступающей без ультра-си, но на домашнем льду. Два трикселя Лизы в произвольной получили только одну тройку в GOE от судьи номер один (как лучшая оценка она была отброшена при учете результатов), а на риттбергере нашли недокрут. В короткой недокрученным назвали исполненный во второй половине тройной лутц, и это крайне субъективное мнение. Болельщики в соцсетях и на форумах изучали прыжок в замедленном повторе и при максимальном приближении, и, если крошечный недокрут там действительно есть, другой фигуристке в аналогичной ситуации его бы простили.

Лизу не одаривают и компонентами. В произвольной программе ее вторая оценка уступила баллам Теннелл, недавней юниорки Щербаковой и второго-третьего номера сборной Японии Каори Сакамото, в короткой – еще одной японки Вакаби Хигучи, американки Карен Чен и кореянки Эюнусо Лим с каскадом 3-2.

Российские эксперты сошлись во мнении, что Елизавету засудили. «Считаю, что Лиза незаслуженно получила невысокий балл. Наши девочки должны были занимать первое и второе место», – заявил хореограф Илья Авербух. «Тяжело судить, почему судьи придержали Туктамышеву», – высказалась о низких оценках недавно выступавшая Елена Радионова.

«Люди, которые там сидят, не совсем хорошо разбираются в фигурном катании, либо у них есть какая-то установка от руководителей своих стран, например, – припечатала первая чемпионка мира в составе сборной России Мария Бутырская. – Мы же понимаем, что судейство – это тоже маленькая политика. На последних международных соревнованиях мне кажется, что Лизе как-то придерживают вторую оценку. Жаль, потому что мне нравится Лиза, нравится ее настроение. Она ни на кого из наших не похожа».

Оценки Лизы действительно могли бы быть выше – но отчасти она сама вместе с командой виновата в том, что баллы не доходят до желаемой планки.

Туктамышева троллит судей

Уважение к судьям – основополагающее негласное правило любого вида спорта, особенно такого, где итоги полностью зависят от мнения со стороны. Фигурное катание – не футбол, где пять безответных мячей докажут все даже самому предвзятому арбитру, и не лыжные гонки, где все решает секундомер и вытянутый вперед носок ботинка. Арбитров в фигурке не принято критиковать, если ты действующий спортсмен, потому что именно они определяют твое итоговое место. Разбирать судейскую работу – удел фанатов, журналистов и экспертов.

Туктамышева же не стесняется и комментирует судейскую работу, будучи в обойме фигурного катания. Она скринит фрагменты протоколов с моментами, по которым не согласна, и выкладывает в соцсети. Это и оценки за тройной аксель, и неправильное ребро на флипе.

На Finlandia Trophy Елизавета выразила недовольство баллами еще в kiss and cry: увидев результат, она иронично подняла большой палец.

Судьи не живут в вакууме и владеют ситуацией: так зачем высоко оценивать фигуристку, которая открыто демонстрирует недовольство их работой? Лизины баллы ниже, чем могли бы быть, но ниже в максимально разумной степени. Никто в здравом уме не поставит минус 5 за чисто приземленный прыжок, но порезать его до нулевого GOE судьи в силах, и это никто не оспорит. Правила фигурного катания написаны для того, чтобы комфортно ими варьировать. Особенно в части оценки за компоненты.

Лиза и ее команда прибегают к упрощению

Такое странно слышать про 22-летнюю фигуристку с тройным акселем, но кроме этого элемента Туктамышева не демонстрирует ничего сверхвыдающегося. Стандартный прыжковый набор для топ-фигуристки в короткой программе – аксель (необязательно тройной) сольный флип или лутц и каскад флип-тулуп/лутц-тулуп. Лутц и флип считаются старшими прыжками, и Елизавета никогда их не любила, предпочитая исполнять простой каскад из двух тройных тулупов.

В прошлом году она постепенно вставляла неудобные элементы и обкатала лутц-тулуп в произвольной программе, а сейчас рискнула каскадом флип-тулуп в короткой. Эксперимент удался на Lombardia Trophy, но судьи на «Челленджере» в Финляндии в обеих программах влепили неправильное ребро с последующим понижением базы. На этапе Гран-при в Америке Лиза вернула в короткую простейший тулуп-тулуп и просчиталась – исполнила элемент недостаточно качественно и нахватала минусов. Упрощение – не лучший вариант для спортсмена столь высокого уровня. Год назад на том же прогорел Михаил Коляда: сделав ставку на чистоту и минимум четверных прыжков, он стал падать даже с тройных, а к каскадам прицеплять двойные. Риск ошибиться вырастает, а помарка становится дороже.

Елизавета ТуктамышеваGetty Images

Еще одно нелогичное решение команды Мишина – метаморфозы с короткой программой от Ше-Линн Бурн. Канадка придумала Лизе постановку под композицию группы «Florence and the Machine», но на контрольных прокатах и первых соревнованиях зазвучала музыка из «Обливиона». Но хореографию от Бурн при этом оставили.

«На первых этапах мы столкнулись со сложностями в реализации, поэтому было принято решение освоить эту программу на фоне музыкального сопровождения другого характера. Специалисты высоко оценили прокат этой программы под «Обливион», – странновато объяснил Мишин.

Первоначальную музыку в итоге вернули, но поездка к Бурн не дала прироста компонентов, на который рассчитывали – возможно, именно из-за временной смены музыки. Подобные манипуляции с работой Ше-Линн – моветон: ее программы высоко продаются и оцениваются. Сменить музыку в ее постановке – примерно как перешить на свое усмотрение платье от Гуччи и заявиться в нем на ковровую дорожку церемонии вручения «Оскара».

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