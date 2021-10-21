В ночь с 22 на 23 октября в США стартует первый этап серии Гран-При по фигурному катанию. В Лас-Вегасе одиночники, одиночницы, спортивные пары и танцоры на льду разыграют четыре комплекта медалей на Skate America. После годичной паузы в заявочные листы вернулись сильнейшие спортсмены, так как в 2020-м из-за пандемии на турнир прилетели только местные атлеты, а также сборные Канады, Израиля, Китая и Венгрии.

Участники

На Skate America заявились 10 сборных – Канада, Чехия, Франция, Италия, Япония, Польша, Россия, Южная Корея, Испания и США. В турнире не примут участие русский одиночник Даниил Самсонов, а также пара Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (из-за травмы партнерши). Также этап Гран-при лишился Брэди Теннелл, у которой также обнаружили повреждение.

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В мужском одиночном катании выступят: Нам Нгуен (Канада), Михал Бжезина (Чехия), Кевин Аймо и Адам Сиао Хим Фа (Франция), Даниэль Грасси (Италия), Сун Сато и Сёма Уно (Япония), Артур Даниэлян (Россия), а также Нэйтан Чен, Джимми Ма и Винсент Чжоу (США).

Александра Трусова Фото: Getty Images

В женском одиночном катании будут соревноваться: Сатоко Мияхара, Каори Сакамото и Юхана Йокои (Япония), Екатерина Куракова (Польша), Ксения Синицына, Александра Трусова и Дарья Усачева (Россия), Ким Йелим и Ю Юн (Южная Корея), а также Старр Эндрюс, Эмбер Гленн и Одри Шин (США).

Среди спортивных пар за золото поборются: Эвелин Уолш/Треннт Мишо (Канала), Рику Миюра/Рюити Кихара (Япония), Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Алина Пепелева/Роман Плешков, Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия), а также Джессика Калаланг/Брайан Джонсон, Алекса Книерим/Брэндон Фрэйзер и Челси Лю/Дэнни О’Ши (США).

В танцах на лед выйдут: Лоренс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен и Кэролэн Сусис/Шейн Фирус (Канада), Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония), Наталия Калишек/Максим Сподыриев (Польша), Аннабелль Морозова/Андрей Багин (Россия), Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания), а также Молли Сизанек/Егор Егоров, Мэдисон Чок/Эван Бейтс и Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США).

Расписание

Суббота, 23 октября

3:48 – Пары, короткая программа

5:13 – Мужчины, короткая программа

23:35 – Танцы на льду, ритм-танец

Воскресенье, 24 октября

Александра Трусова Фото: Getty Images

1:19 – Женщины, короткая программа

4:08 – Пары, произвольная программа

5:51 – Мужчины, произвольная программа

21:00 – Танцы на льду, произвольный танец

22:54 – Женщины, произвольная программа

Понедельник, 25 октября

4:30 – Показательные выступления

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Второй этап серии – Skate Canada – стартует в Ванкувере уже на следующей неделе и пройдет с 29 по 31 октября.

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