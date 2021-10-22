16-летний Даниил Самсонов – еще один подававший большие надежды талантливый юниор из группы Этери Тутберидзе. Ему выдавали много авансов, он получил два этапа взрослого Гран-при в сезоне-2021/22 – дебютном в новой возрастной категории. Среди журналистов и болельщиков бытовало мнение, что он должен порвать ОИ-2022, но, видимо, этому прогнозу не суждено сбыться. Самсонов снова, который уж раз, снимается с соревнований – теперь с Гран-при США.

Даниил впервые громко заявил о себе в начале февраля 2019 года, когда выиграл юниорский чемпионат России по фигурному катанию в 13-летнем возрасте. «Хочется поздравить тренерский штаб, а также мальчика, он катался умопомрачительно. В такие годы прыгал четверной лутц, так красиво, так легко, такого еще в мире не было», – восторженно прокомментировала его победу Татьяна Тарасова. К сожалению, поехать на чемпионат мира среди юниоров 2019 года он не смог из-за слишком юного возраста, но запомнился.

В начале сентября 2019 года Даниил дебютировал в юниорской серии Гран-при. В латвийской Риге он завоевал бронзовую медаль, две недели спустя выиграл этап в польском Гданьске. На этих соревнованиях он установил юниорские мировые рекорды в короткой программе (87,33 балла), произвольной (163,18 балла) и по общему итогу (250,51 балла), набрав высокий season best, что потом ему очень пригодится. В финале Гран-при Даниил получил бронзу, чем, по его словам, остался недоволен.

Гран-при США Трусова получила травму перед Гран-при США 2 ЧАСА НАЗАД

В конце декабря 2019 года, впервые участвуя в чемпионате России среди взрослых, Самсонов поднялся не слишком высоко – стал лишь шестым, но чуть позже, на чемпионате России среди юниоров, взял второй национальный титул и был включен в заявку на ЮЧМ. Однако 28 февраля 2020 года было объявлено, что он снялся с соревнований из-за проблем с суставами, вызванных ростом. Как выяснилось впоследствии, причиной боли стала болезнь Осгуда-Шляттера, характеризующаяся разрушением ядра большеберцовой кости. К сожалению, чаще всего заболевание диагностируется у подростков, активно занимающихся спортом.

В связи с этим среди болельщиков в обсуждениях опять пошли разговоры, что методика Тутберидзе подходит только девочкам, а парни не выдерживают ее нагрузок. Припомнили подававших надежды, но так и не реализовавшихся в полной мере Алексея Ерохова и Адьяна Питкеева.

«Синдром Осгуда-Шляттера – коварная болезнь, возникает исподтишка. Сначала чуть-чуть болит, тренироваться можно, а потом повышаются нагрузки, и зона костной ткани начинает болеть сильнее. Есть ли в травме вина Тутберидзе? Предупредить эту болезнь и провести профилактику этой травмы практически невозможно. Но ничего катастрофического в этом нет. Здесь подходит паллиативный метод: нужно дать паузу, полечить, а потом снова дать нагрузку. Со временем Самсонов сможет вернуться на свой уровень», – прокомментировал спортивный врач Юрий Васильков, ранее работавший со сборной России по футболу.

Этери Тутберидзе Фото: Getty Images

Медик оказался прав, перерыв пошел Даниилу на пользу. Вот что он рассказал во время юниорского первенства в феврале 2021 года, где стал седьмым, надеясь, что все серьезное осталось позади:

«После первенства России в феврале 2020 года начало болеть колено. Мы тренировались, думали, что пройдет, но боль все усиливалась, и мне пришлось сняться с ЮЧМ. Потом объявили карантин из-за пандемии коронавируса. Возможно, он пошел мне в помощь. После него на сборах начал раскатываться, более или менее прыгать, но небольшая боль оставалась, и мы приняли решение не ехать на контрольные прокаты юниорской сборной России: я не мог делать много прыжков подряд. Меня направили на консультацию с врачом из Мюнхена. Назначили две недели физиопроцедур, после которых стал потихоньку кататься, постепенно дойдя до двух тренировок в день. Колено сейчас уже не болит. Полноценно начал работать в начале октября», – сообщил Даниил. Но это была только передышка от проблем со здоровьем.

Летом 2021 года во время распределения взрослых этапов серии Гран-при среди любителей фигурного катания поднялся шум: напропускавшему значительную часть сезона Самсонову досталось два этапа, а казавшиеся более сильными и стабильными на тот момент Андрей Мозалев и Петр Гуменник получили по одному. Некоторые даже увидели в произошедшем всемогущую руку Тутберидзе, якобы сумевшую протолкнуть ученика.

Оказалось, все намного проще. Даниил, набрав в 2019 году в Гданьске 250,51 балла, вошел в ТОП-24 season bests, заняв 18-ю строчку. Это почти всегда гарантия получения двух этапов. Все российские фигуристы, вошедшие в топ-24 по season bests, получили по два этапа. Ни Мозалев, ни Гуменник этого добиться не смогли – лучшие результаты они показали в ковидный сезон-2020/21, который преимущественно проходил в России. Этери Георгиевна тут ни при чем.

Даниил Самсонов Фото: Getty Images

Осень 2021 года принесла новые проблемы. Сперва Самсонов пропустил контрольные прокаты в Челябинске 11 и 12 сентября. Пресс-служба ФФККР сослалась на медицинские показания. А позже стало известно об отказе от поездки в Америку на этап Гран-при.

«Даниил Самсонов снялся с этапа в США по медицинским причинам. Даниил получил визу, но проблемы со здоровьем, к сожалению, не позволяют ему успеть подготовиться и принять участие», – пояснил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Значит ли это, что и текущий сезон для Даниила полностью потерян? Этого, конечно, утверждать с полной уверенностью нельзя. Но времени, чтобы подготовиться и попробовать отобраться на Олимпиаду в Пекин, остается катастрофически мало.

Гран-при США Старт сезона в фигурке: когда выступит Трусова и кто представит Россию 17 ЧАСОВ НАЗАД