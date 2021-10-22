Российская фигуристка Александра Трусова получила травму накануне этапа Гран-при в США, который стартует 23 октября.

«К сожалению, на первый этап Гран-при Александра приехала с травмой ноги, которая сейчас не позволяет ей тренироваться в полную силу. Тем не менее, зная характер нашей «русской ракеты», мы уверены, что зрители обязательно увидят сложнейшие технические элементы в ее исполнении», – сообщили в программе «Доброе утро» на Первом канале.

16-летняя фигуристка заявила: «Конечно, я сейчас не в той форме, чтобы выступать, как я обычно привыкла, на максимуме. Хочу, конечно, все равно показать все, что у меня получится. Надеюсь, что этого будет достаточно. На чемпионате мира очень не хватало зрителей. Здесь даже на тренировках уже есть. Очень большая поддержка, мне очень нравится».

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Также на Гран-при США заявлены Дарья Усачева и Ксения Синицына.

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