Александра Трусова захватила лидерство после короткой программы на Skate America, но не без проблем – в течение двух дней до старта этапа фигуристку сопровождал не самый благоприятный информационный фон. Первый канал в превью к турниру рассказах о ее травме, а затем в медиа начались спекуляции: возможно, 16-летняя Александра снимется с соревнований.

Саша не вышла на первую тренировку, но появилась на льду перед короткой программой. Исполнять четверные она не стала: до прогона практически не разминала прыжковые, а в прогоне сделала стандартный контент – двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц-тройной тулуп. В прогоне произвольной фигуристке не удался ни один квад.

Американский журналист Филип Херш написал в твиттере: «Андреа Джойс из NBC сообщила, что в субботу утром Трусова примет решение относительно участия в соревнованиях. Тренер Трусовой Этери Тутберидзе сказала Джойс, что они с фигуристкой обсуждали облегчение программ, но Трусова не хотела этого делать».

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Среди болельщиков русской фигурки принято ругаться на американцев за домыслы, но в этот раз слова Херша похожи на правду. Разговоры об отказах Трусовой упрощать программы ходят в фигурных кулуарах уже третий сезон. Идея фикс Александры – чисто приземлить пять четверных, но пока успешные попытки попали на видео лишь дважды: на тренировке вместо отмененного ЧМ-2020 и на сентябрьских коротких прокатах в Челябинске. Иногда кажется, что ей не так важны итоговые баллы, как гештальт с квадами.

«Пока что это тройной аксель в короткой и пять четверных на соревнованиях и всегда чисто катать. Дальше – посмотрим. Если будет пять четверных, захочу ли я шесть? Возможно. Конечно, я хочу делать больше, чем мальчики. Пока что я не могу сделать, а все равно пробую: иногда проигрываю, иногда просто не получаются прыжки. Когда я не могу сделать, мне очень плохо», – рассказала Трусова в эфире Первого.

Короткую программу на Гран-при США Саша выиграла без тройного акселя и в образе Фриды Кало установила личный рекорд в 77,69 балла, опередив одногруппницу Дарью Усачеву с аналогичным контентом. Как и на «Челленджере» в начале сезона, судьи доказали, что воспринимают катание Трусовой всерьез – и больше не ставят неясное ребро на флипе.

«В целом я довольна своим выступлением. Рада, что откатала чисто, но расстроена, что не делала тройной аксель. Мне важнее сам мой прокат, чем оценки. Но сегодня я довольна и оценками. Конечно, у меня было два варианта – сняться или прокатать. Но утром я проснулась и поняла, что нога уже не так сильно болит. Так что можно и прокатать», – подытожила фигуристка после выступления.

Вслед за Трусовой и Усачевой финишировала 17-летняя Ксения Синицына, пропустившая полтора сезона из-за травмы. Это был дебют на Гран-при фигуристки, которая тренируется в «Снежных барсах» у Светланы Пановой. Ксения со старшими тройными и каскадом во второй половине программы набрала 71,51 балла – это ее лучший результат. Фигуристка владеет четверным тулупом, который разминала на тренировках в Лас-Вегасе.

Российские одиночницы откатают произвольную программу друг за другом: Синицына выйдет на лед в 00:27 по московскому времени, Трусова завершит прокат в 00:51. И ей лучше послушаться Тутберидзе: для победы наверняка хватит и одного квада. Но Саша стала чрезвычайно своевольной – музыку для произвольной программы она выбрала самостоятельно, что в принципе нетипично для «Хрустального».

«Она подошла к Этери и сказала: у меня произвольная – Круэлла. Этери вообще не поняла, что происходит, потому что она еще не слышала от меня про это», – рассказал хореограф Даниил Глейхенгауз. Собственное мнение в таком консервативном штабе – это прекрасно. Но касаемо контента в данный момент лучше довериться тренерам.

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