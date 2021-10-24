Фигуристка сборной России Александра Трусова стала победительницей первого этапа серии Гран-при. После успеха в короткой программе Трусова подтвердила лидерство. Она получила от судей 154,68 балла в произвольной и по сумме оценок (232,37 балла) заняла первое место. Александра чисто исполнила четверной лутц и не заходила на другие квады из-за травмы ноги.

Серебряную медаль Skate America выиграла еще одна спортсменка из группы Этери Тутберидзе Дарья Усачева. Ее результат по итогам короткой и произвольной программ – 217,31 балла. Бронза – у кореянки Ю Ён, получившей от арбитров 216,97 балла по сумме двух прокатов. Ксения Синицына стала пятой, набрав 205,76 балла.

В Лас-Вегасе также определили чемпионов в танцах на льду. Золото – у американцев Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (209,54 балла). Серебро – у еще одной пары из США Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (208,23). Бронзу завоевали канадцы Лоренс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен (190,13). Аннабель Морозова и Андрей Багин из России остались пятыми. Сумма русской пары за два проката – 175,32 балла.

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Трусова взяла четвертое золото на этапах Гран-при во взрослой карьере. Ранее она побеждала в Москве, Канаде и Чехии в сезоне-2019/20.

Второй этап серии Гран-при – Skate Canada – стартует в Ванкувере уже на следующей неделе и пройдет с 29 по 31 октября.

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