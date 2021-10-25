После абсолютно каждого ивента в фигурном катании найдутся недовольные судейством – вне зависимости от соревнования и состава участников. Пьедестал Skate America – первого этапа Гран-при сезона-2021/22 – заняли Александра Трусова, Дарья Усачева и Ю Ён из Южной Кореи. Иностранные болельщики в соцсетях недовольно обсуждают работу арбитров – причем мнения разделились.

Значительная часть недоумевает от оценок Усачевой, чья произвольная программа без элементов ультра-си была выполнена неидеально: 15-летняя фигуристка запорола выезд с тройного флипа и потеряла оба каскада 3-3, сделав только 3-2. Дарья стала только четвертой по итогам произвольной программы, но отличное выступление в короткой позволило остаться второй по сумме. Но Ю Ён испонила тройной аксель – пусть с ошибкой и недокрутом в четверть. Были у кореянки и другие помарки.

«Победила Трусова (очень предсказуемо), Усачева с завышенными оценками заняла второе место, опередив Ён и Сакамото. Воровство в пользу ученицы Тутберидзе с самым слабым контентом произвольной программы? Думаю да», – поделился впечатлениями от прокатов пользователь твиттера arcadio_hc.

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«В справедливом мире Ён выиграла бы произвольную программу», – отвечает karikano8.

«Обеспокоена оценками женских прокатов. Усачева не должна опережать Каори и Ю Ён», – пишет GlassesCait.

«Усачева должна стоять за Каори – она допустила столько ошибок в произвольной программе! Спасли только паспорт и бонус в виде Этери», – возмущается kristierockwill.

Но некоторые зрители рассудили совсем наоборот – что Усачева должна была выигрывать, а Трусова опускаться ниже из-за ненасыщенности программ, в которых уделяет внимание только прыжкам. Это давняя претензия к Александре – она тянется с ее первого сезона во взрослых (2019/20).

«Жалко Дашу, хотя многие указывают на ошибку на тройном флипе. Если бы это была Алена или фигуристки не из России, люди говорили бы о ней больше позитивных вещей», – переживает shcherbalympics.

«Дарью Усачеву вчера ограбили. Сашу Трусову переоценили – она должна быть четвертой в короткой программе. Слишком много за посредственные навыки скольжения, ужасные прыжки и невнятные приземления. Но другие фигуристы знают, что Skate America – настоящий цирк», – негодует fleabagaffair.

Какое мнение верное? Пожалуй, оба не лишены здравого смысла. Усачева действительно получила высокие оценки за невнятный прокат и допустила несвойственные помарки – Даша зарекомендовала себя очень стабильной фигуристкой. Спасла короткая программа, а по сумме выступлений Усачева выиграла у Ён всего 0,34 балла.

Не была максимально убедительной и программа Трусовой – Саша исполнила только один четверной из-за травмы, а без вау-впечатления от квадов впечатление от упрощенной программы смазалось.

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