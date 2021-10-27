Стало известно, какого рода травму получила Александра Трусова перед Skate America, из-за которой ей пришлось облегчить контент в программах: в короткой она отказалась от тройного акселя, а в произвольной выполнила только один четверной прыжок – лутц.

Как передает «Матч ТВ» , у фигуристки перелом стопы, о чем стало известно до вылета в Лас-Вегас. Обсуждалось даже возможное снятие с турнира.

Ad

Генеральный директор «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал это сообщение: «Не располагаю информацией о переломе стопы у Александры Трусовой. Ничего не слышал об этом».

Гран-при США «Русский паспорт и бонус за Этери». Иностранцев бомбит от судейства 25/10/2021 В 07:19

Обе программы в США Александра выполнила без ошибок и победила с итоговым результатом 232,27 балла.

Трусова опередила серебряного призера Дарью Усачеву более, чем на 15 баллов.

Гран-при США Трусова выиграла Skate America c четверным, Усачева – 2-я 24/10/2021 В 22:00