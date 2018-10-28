28.10.18 - 4:45
Skate Canada
Одиночники - Женщины • Финал
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Одиночники - Женщины
Skate Canada - 28 октября 2018

    
30
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