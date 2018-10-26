Новая Медведева начинает самый сложный сезон в карьере. Она вернет лидерство или совсем погаснет

Смена тренеров в фигурном катании – не редкость, и не все расставания проходят мирно и красиво. Но трансфер Медведевой в Америку получился настолько взрывным, что еще несколько лет спустя о нем будут спорить, сводя в итоге к единственному вопросу: а стоило ли? Крутейший разворот в карьере совершенно не гарантирует возвращения на место царицы ледяной горы, но точно дарит захватывающий сюжет в новом сезоне.

Мотивация Жени понятна. Она проигрывает в технике и Загитовой, и тем более поколению Трусовой, которое с каждым стартом приближает космическое многоквадовое будущее. Брать именно катанием Медведева решила под руководством Брайана Орсера – человека, который воспитал Юдзуру Ханю, Хавьера Фернандеса и Юну Ким. Достойные примеры, чтобы переехать.

С другой стороны, Медведевой предстояло поменять привычную среду на полную неизвестность, уехать от тренера, который знает ее досконально и который довел ее до максимально топового уровня. Элизабет Турсынбаева тоже уезжала от Тутберидзе к Орсеру в статусе большого таланта, но канадец ее так и не раскрыл, и в итоге девушка вернулась обратно в Самбо-70. С российской фигуристкой задача еще сложнее: допилить технику катания и сохранить при этом фантастическую стабильность прыжков (хотя не все прыжки по технике близки к идеалу, и с ними тоже нужно работать).

Евгения МедведеваGetty Images

При этом Жене уже почти 20 – рискованный возраст, чтобы кардинально менять технику. Но ее было уже не остановить в решимости сменить после проигранной Олимпиады абсолютно все и всех, и в июле 2018-го Медведева приземлилась в Торонто.

Как адаптировалась в Канаде?

Постолимпийское межсезонье Женя подмяла под себя. По крайней мере, в медийном плане. Ее приезд освещали почти как гастроли рок-звезды, а интервью, разрезанные после на цитаты поменьше, превысили все допустимые пределы.

Медведева рефреном повторяла, что ощущает невероятную свободу, а сотрудничество с Орсером охарактеризовала лаконично: «Брайан открыл для меня, наверное, абсолютно новый мир: как присесть на ногу, куда направить конек. Я даже представить себе не могла, что так можно».

Сам же Орсер хвалил девушку, восхищался работоспособностью и прогрессом в катании, но осторожность в его словах явственно чувствовалась. «Сложность в том, что с ней никогда не работали, как со взрослой. Юниорская работа совсем другая, поэтому адаптация тоже требует определенного времени», – за этими словами скрывается не только шпилька бывшему тренеру (за лето их накопилось немало), но и констатация того, что трудиться придется над многими аспектами.

Евгения МедведеваTwitter

Среди общих слов выделяется большое интервью Медведевой NBC, где Женя впервые после перехода упомянула Загитову: «Хочу прояснить: судейство на Олимпиаде было абсолютно справедливым. Я видела, как Алина работала все время. Как тяжело она работала. Не знаю, почему многие решили, что я считаю судейство на Играх-2018 нечестным. Фразу о Загитовой и юниорах я не говорила. Если и сказала что-то, то не это имела в виду. Поэтому заявление Тутберидзе привело меня в замешательство. Я сразу начала думать: «Где и когда я могла такое сказать?» И я так и не вспомнила».

Где правда, а где нет – мы, наверное, не узнаем, но все гештальты перед новым сезоном Медведева закрыла.

Какие программы покажет в сезоне?

Обе программы для Медведевой ставила хореограф Орсера Трейси Уилсон. Короткую программу – под песню Orange Colored Sky в исполнении Натали Коул. Произвольную – под композиции Mumuki и Libertango, которые исполнил американский виолончелист Йо Йо Ма.

В деле их увидеть пока получалось дважды: в Москве на контрольных прокатах и на канадской «Осенней классике». Глобальные выводы по двум прокатам (один из которых даже не соревновательный) делать сложно, но два момента можно отметить точно.

Первый – Женя действительно изменилась. В лучшую сторону или нет – пока непонятно, но мы увидим другое катание и совсем другой образ. Пока что программы выглядят очень сыро, а короткая после прошлых медведевских смотрится достаточно вторичной. Вероятно, этот эффект еще доведут до ума. В конце концов, на Кейтлин Осмонд в образе Лебедя с руками-ходулями на старте олимпийского сезона невозможно было смотреть без фейспалма, но к февралю программу причесали, и канадка взяла бронзу Игр и золото на ЧМ.

Все четыре проката Жени были очень далеки от чистых, но здесь-то поводов для паники гораздо меньше. Медведевой многое поменяли в технике, что не может пройти бесследно. Во второй части программ Жене банально не хватало физики – к концу осени это проблема точно уйдет.

Из плюсов. Как ни странно, но в первую очередь Орсер поработал над прыжками. Двойной аксель теперь похож на остальные пролетные прыжки Жени, а не подскоки в лучших традициях японок. Тренер изменил заход и на нелюбимый лутц, но пока неясное ребро и другие погрешности все равно проскакивают.

Секретным оружием в новом сезоне может стать каскад двойной аксель-тройной риттбергер. Сама по себе его базовая стоимость не слишком высока – 8,7 балла, но зато его исполнение дает возможность вставить в произвольную программу по два флипа и лутца. Это делает техническую базу значительно дороже. Пока что Медведева исполняла его только на тренировках, но вполне вероятно, мы увидим такой набор элементов уже на Гран-при.

Неожиданный и один из главных минусов – связок и сложных заходов на прыжки стало меньше. Прилично меньше. Что при новой системе оценки чревато потерей приличных баллов. Единственное объяснение этому: Орсер не перегружает Медведеву сразу после травмы. Но пока программы при Тутберидзе выглядят более компонентными, чем нынешние. А ведь Женя переезжала подтянуть эту часть катания в первую очередь.

Кого нужно обыгрывать?

Первый серьезный старт для новой Медведевой – Skate Canada. И состав в Лавале соберется намного более статусный, чем на первом этапе серии в США. Среди соперниц и Лиза Туктамышева, которая восстановила тройной аксель и по демонстрируемой форме готова вернуться в элиту, и упомянутая выше Турсынбаева, и Габи Дэйлман, которая в хороший день может откатать на очень высокие баллы (правда, последние хорошие дни датированы позапрошлым сезоном).

Главной конкуренткой на этапе будет Вакаба Хигути, которая взяла серебро на ЧМ-2018. 17-летняя японка в прошлом сезоне обидно пролетела мимо Олимпиады, но смотрелась ярко, хоть и нестабильно (потому в Пхёнчхан и не поехала). Перестанет срывать программы – проблемы с ней будут у всех русских фигуристок. Но пока на «Осенней классике», где Медведева проиграла Теннелл, Хигути вовсе завалила обе программы и стала только пятой. Но то было больше месяца назад.

Основная задача для Медведевой на сезон – отобраться в сборную на ЧЕ и ЧМ. Бороться придется с обновляющей мировые рекорды на каждом старте Загитовой, вспомнившей, что она чемпионка мира Туктамышевой, цепкими вчерашними юниорками Самодуровой и Паненковой и уже хорошо знакомыми Сотсковой, Цурской, Радионовой и восстановившейся от травмы Погорилой.

Евгения Медведева и Анна ПогорилаяEurosport

На чемпионате России, помимо бойни за места на ЧЕ и ЧМ, весь ледовый бомонд сойдется лицом к лицу с суперюниорами Трусовой, Щербаковой и Косторной. Так что запасайтесь попкорном и обведите маркером 19-24 декабря – в Саранске будет намного жарче, чем на мартовском чемпионате мира.

Если Медведева успешно пройдет через такую зарубу, то иностранные соперницы ей вряд ли будут страшны. Тем более действующая чемпионка мира Осмонд пропускает сезон целиком, Каро Костнер – как минимум всю серию Гран-при. Остаются только хозяева ЧМ японки (Хигути и Миахара сильны, но при чистом прокате Женя должна их обходить) и Брэйди Теннелл, которая станет главной надеждой Северной Америки со всеми вытекающими последствиями в виде завышенных баллов при каждом удачном прокате.

Но главной соперницей для Жени все равно останется не Загитова или кто-то еще, а она сама. Банально и избито, но после столь жесткого разрыва с Тутберидзе каждое поражение будет пережевываться еще много недель после, а времени на раскачку никто не даст. Медведева на такое давление подписалась добровольно, что показывает ее уверенность в себе, но в случае провала медиа ее уничтожат. И очень немногие сдерживали удар в таких ситуациях.

Бывшая чемпионка проиграла Олимпиаду, уехала в другую страну, поменяла тренера и начала все сначала. Завязка для крутого байопика уже есть. А вот будет ли голливудский финал с победным возвращением – загадка. Одно точно: дорога в Пекин-2022 начинается уже сейчас. И свернув не туда, шансов вернуться на победный путь почти не останется.

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