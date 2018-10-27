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Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на Skate Canada, Евгения Медведева на 7-м месте

Туктамышева выиграла короткую программу на Skate Canada, Медведева на 7-м месте
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 36 мин. назад

Евгения упала при исполнении тройного флипа.

Елизавета Туктамышева победила на втором этапе Гран-при Skate Canada в одиночном разряде.

Евгения Медведева упала при исполнении тройного флипа и опустилась на седьмую строчку. К неудаче спортсменка отнеслась с самоиронией.

Skate Canada. Одиночный разряд. Женщины:

1. Елизавета Туктамышева (Россия) – 74,22

2. Вакаба Хигучи (Япония) – 66,51

3. Мако Ямашита (Япония) – 66,30

4. Старр Эндрюс (США) – 64,77

5. Мэрайя Белл (США) – 63,35

6. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 61,19

7. Евгения Медведева (Россия) – 60,83

8. Элейн Шартран (Канада) – 60,47

9. Алисия Пино (Канада) – 59,02.

  • Турнир завершится 28 октября.
  • В прошлом году чемпионкой International стала канадка Кэйтлин Осмонд.
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