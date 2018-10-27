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Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на Skate Canada, Евгения Медведева на 7-м месте
Евгения упала при исполнении тройного флипа.
Елизавета Туктамышева победила на втором этапе Гран-при Skate Canada в одиночном разряде.
Евгения Медведева упала при исполнении тройного флипа и опустилась на седьмую строчку. К неудаче спортсменка отнеслась с самоиронией.
Skate Canada. Одиночный разряд. Женщины:
1. Елизавета Туктамышева (Россия) – 74,22
2. Вакаба Хигучи (Япония) – 66,51
3. Мако Ямашита (Япония) – 66,30
4. Старр Эндрюс (США) – 64,77
5. Мэрайя Белл (США) – 63,35
6. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 61,19
7. Евгения Медведева (Россия) – 60,83
8. Элейн Шартран (Канада) – 60,47
9. Алисия Пино (Канада) – 59,02.
- Турнир завершится 28 октября.
- В прошлом году чемпионкой International стала канадка Кэйтлин Осмонд.
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