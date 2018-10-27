«У меня новое тело, новое мышление. Я буду бороться». Медведева – о худшем прокате в карьере

Евгения Медведева заняла седьмое место после проката в короткой программе Гран-при Skate Canada.

Спортсменка не выполнила чисто ряд прыжков и упала после тройного флипа. Медведева набрала 60,83 балла – худший показатель в карьере.

«Все было отлично, но, думаю, просто потеряла концентрацию. Не всегда хорошо быть в себе очень уверенной.

Для меня все в новинку сейчас. Мне кажется, все видят мои улучшения во всем. У меня новое тело, новое мышление. Постараюсь сделать все возможное в произвольной программе, я буду бороться», – рассказала Евгения RT.

Первое место заняла Елизавета Туктамышева – у нее 74,22 балла за прокат.

Турнир Skate Canada завершится 28 октября.

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