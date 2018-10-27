Getty Images

Евгения Медведева: «Хотелось устроить людям праздник, но вот как-то не получилось»

Медведева: «Хотелось устроить людям праздник, но вот как-то не получилось»
Eurosport

1 час назад

Впереди у Жени произвольная программа.

Евгения Медведева прокомментировала неудачное выступление в короткой программе на этапе Гран-при Skate Canada.

«Волнения не было. Была только радость от того, что я вообще нахожусь здесь. Только когда я приземлилась на передний ход и полетела лицом вниз, тогда уже стало понятно, что что-то пошло не так. Сегодня буду делать анализ того, что произошло, так сложно сказать.

Хотелось устроить людям праздник, потому что они приходят сюда, чтобы посмотреть, как мы катаемся, а не на то, как спортсмены волнуются, переживают, боятся. Хотелось показать чистое, уверенное катание. Уверенное – получилось, чистое – ну как-то вот… не получилось», – цитирует Медведеву Sports.ru.

  • После окончания олимпийского сезона Евгения перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
  • В короткой программе на Skate Canada Медведева заняла лишь седьмое место.

Новая Медведева начинает самый сложный сезон в карьере. Она вернет лидерство или совсем погаснет

Eurosport в телеграме

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Безупречное выступление Туктамышевой на Skate Canada, к которому теперь стремится Медведева

01:24
Популярные видео
«Бекао введет чит HESOYAM, Хулена снимут прямо в перерыве». 6 аргументов против Вальверде и Лопетеги
1 074 просмотров5 ч
«Сан-Хосе» так и не научился пробивать буллиты – 0 шайб и поражение
 154 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться