Евгения Медведева: «Хотелось устроить людям праздник, но вот как-то не получилось»

Евгения Медведева прокомментировала неудачное выступление в короткой программе на этапе Гран-при Skate Canada.

«Волнения не было. Была только радость от того, что я вообще нахожусь здесь. Только когда я приземлилась на передний ход и полетела лицом вниз, тогда уже стало понятно, что что-то пошло не так. Сегодня буду делать анализ того, что произошло, так сложно сказать.

Хотелось устроить людям праздник, потому что они приходят сюда, чтобы посмотреть, как мы катаемся, а не на то, как спортсмены волнуются, переживают, боятся. Хотелось показать чистое, уверенное катание. Уверенное – получилось, чистое – ну как-то вот… не получилось», – цитирует Медведеву Sports.ru.

После окончания олимпийского сезона Евгения перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

В короткой программе на Skate Canada Медведева заняла лишь седьмое место.

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