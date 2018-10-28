Елизавета Туктамышева победила на этапе Гран-при в Канаде, Евгения Медведева – третья

Русская фигуристка Елизавета Туктамышева победила на втором в сезоне этапе Гран-при, который проходил в канадском Лавале. По сумме короткой и произвольной программ 21-летняя спортсменка набрала 203,32 балла.

Второе место заняла Мако Ямасита из Японии, набравшая 203,06 балла. Третьей стала россиянка Евгения Медведева (197,91), выигравшая произвольную программу. Еще одна представительница России Дарья Паненкова показала девятый результат (168,54).

После короткой программы Медведева занимала седьмое место. 18-летняя фигуристка четко не выполнила каскад, упав с тройного флипа. Медведева показала худший результат в короткой программе за всю свою взрослую карьеру.

Туктамышева впервые с сезона-2014/15 завоевала золото этапа Гран-при: в предыдущий раз она побеждала на этапе в Китае в ноябре 2014 года.

Соревнованиями одиночниц завершилась программа этапа Гран-при в Канаде. Следующий этап, где в сезоне-2018/19 дебютирует олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, пройдет в Хельсинки со 2 по 4 ноября.

Прокат Медведевой и та самая ошибка, которая откинула ее на седьмое место в короткой программе

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