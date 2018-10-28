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Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в танцах на льду на этапе Гран-при в Канаде
Российский дуэт уступил победителям не так много – всего 5 баллов.
Российский танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова занял второе место на этапе Гран-при в Лавале, Канада.
Россияне выиграли произвольный танец, получив 120,51 балла. По итогам ритмического и произвольного танцев российский дуэт набрал 195,17 балла, заняв итоговое второе место. Первое по итогам двух танцев заняла американская пара Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (200,76).
- Третьими стали канадцы Пайпер Гилле и Поль Пуарье, набравшие 186,97 балла.
- Российский дуэт в составе Анастасии Скопцовой и Кирилла Алешина занял 10-е место. В активе фигуристов 147,99 балла.
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