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Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в танцах на льду на этапе Гран-при в Канаде

Синицина и Кацалапов стали вторыми в танцах на льду на этапе Гран-при в Канаде
Eurosport

37 мин. назадОбновлено 3 мин. назад

Российский дуэт уступил победителям не так много – всего 5 баллов.

Российский танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова занял второе место на этапе Гран-при в Лавале, Канада.

Россияне выиграли произвольный танец, получив 120,51 балла. По итогам ритмического и произвольного танцев российский дуэт набрал 195,17 балла, заняв итоговое второе место. Первое по итогам двух танцев заняла американская пара Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (200,76).

  • Третьими стали канадцы Пайпер Гилле и Поль Пуарье, набравшие 186,97 балла.
  • Российский дуэт в составе Анастасии Скопцовой и Кирилла Алешина занял 10-е место. В активе фигуристов 147,99 балла.

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