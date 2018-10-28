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Медведева: «Сегодня я чувствовала себя как дикий зверь. Благодарна Орсеру за помощь с моей психикой»

Медведева: «Сегодня я чувствовала себя как дикий зверь. Благодарна Орсеру за помощь с моей психикой»
Eurosport

1 час назад

Евгения надеется, что через три недели покажет лучший результат.

Евгения Медведева оценила свое выступление на этапе Гран-при в Канаде, где она заняла третье место.

«Сегодня был не мой лучший прокат, я совершила много ошибок. До моего следующего этапа Гран-при во Франции три недели. За это время я могу проделать огромный объем работы. Хочу улучшить свое катание и сфокусироваться на технике, вращениях и прыжках. Во Франции мне нужно победить, чтобы точно попасть в финал Гран-при», – приводит слова Медведевой ISU.

«Сегодня я чувствовала себя как дикий зверь. Когда ты жалеешь сам себя, это ужасно. Как для твоей психики, так и для организма. Я очень, очень благодарна Брайану Орсеру за то, что он помог мне с моим душевным состоянием», – добавила Медведева, чьи слова приводит Golden Skate.

  • Первое место на этапе Гран-при в Канаде заняла представительница России Елизавета Туктамышева.
  • Медведева проводит первый сезон под руководством канадского тренера Брайана Орсера.

Новая Медведева начинает самый сложный сезон в карьере. Она вернет лидерство или совсем погаснет

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