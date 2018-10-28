Тарасова – о Евгении Медведевой: «С возвращением, необыкновенная спортсменка! Хочется плакать»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от выступления Евгении Медведевой на втором этапе Гран-при в Канаде.

«Ой, молодец! С возвращением! Она необыкновенная спортсменка! Хочется плакать! Каким кошмарным был вчерашний день – никто не спал и не ел. Теряли уверенность. И сегодня она откатала то, что умеет. Были ошибки, но это неважно – важно, что она в строю и будет бороться», – приводит слова Тарасовой «Невский Спорт».

Медведева провалила короткую программу: фигуристка не приземлила тройной флип и осталась без каскада, заняв лишь седьмое место.

В произвольной программе Медведева стала первой и заняла итоговое третье место.

Синицина и Кацалапов стали вторыми в танцах на льду на этапе Гран-при в Канаде

Подписывайся на нас ВК