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Тарасова – о Евгении Медведевой: «С возвращением, необыкновенная спортсменка! Хочется плакать»

Тарасова – о Медведевой: «С возвращением, необыкновенная спортсменка! Хочется плакать»
Eurosport

1 час назад

Женя вернулась в игру после провальной короткой программы.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от выступления Евгении Медведевой на втором этапе Гран-при в Канаде.

«Ой, молодец! С возвращением! Она необыкновенная спортсменка! Хочется плакать! Каким кошмарным был вчерашний день – никто не спал и не ел. Теряли уверенность. И сегодня она откатала то, что умеет. Были ошибки, но это неважно – важно, что она в строю и будет бороться», – приводит слова Тарасовой «Невский Спорт».

  • Медведева провалила короткую программу: фигуристка не приземлила тройной флип и осталась без каскада, заняв лишь седьмое место.
  • В произвольной программе Медведева стала первой и заняла итоговое третье место.

Синицина и Кацалапов стали вторыми в танцах на льду на этапе Гран-при в Канаде

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Видео - Прокат Медведевой и та самая ошибка, которая откинула ее на седьмое место в короткой программе

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