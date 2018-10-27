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Все обожают Женю Медведеву. Наверное, никто не видел эти огненные фотографии Елизаветы Туктамышевой

Все обожают Медведеву. Наверное, никто не видел эти огненные фотографии Туктамышевой
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Вчера в 17:21Обновлено 1 час назад

Странно, что девушка не плавит лед.

Елизавета в кружевном

Елизавета играется с канатиком

Елизавета и темные оттенки

Елизавета прижалась к стеночке

Елизавета посетила пляж

Елизавета зависает на островах

Елизавета проводит время с подружкой

Елизавета любит обнимать себя

Елизавета надела яркое

  • Елизавета Туктамышева выиграла этап Гран-при в Канаде.
  • 21-летняя фигуристка победила на этапе впервые с 2014 года.

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