Eurosport
Все обожают Женю Медведеву. Наверное, никто не видел эти огненные фотографии Елизаветы Туктамышевой
Странно, что девушка не плавит лед.
Елизавета в кружевном
Елизавета играется с канатиком
Елизавета и темные оттенки
Елизавета прижалась к стеночке
Елизавета посетила пляж
Елизавета зависает на островах
Елизавета проводит время с подружкой
Елизавета любит обнимать себя
Елизавета надела яркое
- Елизавета Туктамышева выиграла этап Гран-при в Канаде.
- 21-летняя фигуристка победила на этапе впервые с 2014 года.
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