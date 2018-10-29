Мы знаем, куда переметнутся болельщики Евгении Медведевой после такого номера.

На этапе Гран-при Skate Canada фигуристы выступили с показательными номерами. 21-летняя Елизавета Туктамышева устроила прокат под трек Бритни Спирс Toxic, выпущенный в 2004 году. Довольны выбором были и любители поностальгировать, и персональные фаны Туктамышевой, и мужская аудитория турнира. В начале фигуристка скользит по льду в костюме стюардессы, как и Бритни в клипе на свою песню. Но в середине номера спортсменка внезапно скинула костюм и осталась в нижнем белье.

Видео - Горяченное выступление Туктамышевой, которая начала в образе стюардессы, а закончила в нижнем белье 03:53

Елизавета стала чемпионкой Skate Canada, у Евгении Медведевой бронза.

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