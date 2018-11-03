Татьяна Навка – о номере Елизаветы Туктамышевой: «Негодуют, что не до конца разделась, или что?»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка высказала мнение о показательном выступлении Елизаветы Туктамышевой в нижнем белье на турнире Skate Canada.

«Она разделась не прям уж до нижнего белья. Это часть ее костюма. Просто СМИ нужно о чем-то писать, наверное. Ну а если кто-то негодует, то непонятно зачем. Негодуют, что не до конца разделась, или что?

Если разбираться по сути, то девушки-фигуристки катаются в трусах. В 80-е годы все любили фигурное катание, а особенно мужчины, потому что когда переворачивали девочек кверху ногами, то открывался красивый обзор, красивые фигуры. То же можно говорить и о гимнастике. Так что у Елизаветы все было в рамках номера, показательного выступления. Я только за то, чтобы было больше таких выступлений», – приводит слова Навки «Реальное время».

Туктамышева стала победительницей Skate Canada в женском одиночном катании.

Елизавета – заслуженный мастер спорта России, чемпионка Европы 2015 года, чемпионка мира 2015 года.

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