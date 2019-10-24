Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что не боится исполнять четверные прыжки, но тренеры пока не разрешают ей тренировать пятерные.

«Четверные для меня – это нестрашно. На один оборот больше, чем тройной. Мне страшней на горках кататься. Бывает, что вообще не получается. Бывает, получается хорошо. Расстраиваюсь, если не получается, на следующий день все хорошо. Нэтан Чен нравится, потому что он учит новые четверные и выкатывает их очень много в одной программе. Хочу с ним прыгнуть какой-нибудь четверной. Лутц или тулуп.

Когда ждать пятерной? Сначала нужно прыгнуть все четверные и быть физически готовой. Пока мне не разрешают. Сама – нет, на удочке хотя бы», – цитирует 15-летнюю Трусову сайт Первого канала.

На коммерческом турнире Japan Open Трусова исполнила в произвольной программе четыре четверных прыжка.

С 25 по 27 октября Александра будет выступать на этапе Гран-при Skate Canada.

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