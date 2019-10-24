Российские фигуристы летели в Канаду больше суток. На таможне их допрашивали о наркотиках

Сборная России по фигурному катанию была вынуждена добираться до Канады, где состоится второй этап Гран-при, с тремя пересадками вместо двух. Спортсменов даже допрашивали о наркотиках.

Из Москвы в Келоуну летели одиночники Александра Трусова, Андрей Лазукин и Серафима Саханович, парники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, танцоры Бетина Попова и Сергей Мозгов, Софья Евдокимова и Егор Базин. Попова сообщила в инстаграме, что после пересадки в Амстердаме они не успели на стыковку в Калгари. Спортсменам пришлось менять билеты и добираться до Келоуны с пересадкой в Эдмонтоне.

«Мы добирались больше суток, слушать его [Мозгова] шутки больше 24 часов – это просто невыносимо. Я чуть не сошла с ума. Это правда было очень тяжело. Мы почему-то каким-то образом опоздали на наш пересадочный рейс уже в Канаде. Прилетели в Калгари нормально, без проблем, нам говорят забирать багаж, а багаж не приезжает», – рассказала Попова в интервью Sport24.

Также фигуристов допрашивали на паспортном контроле о наркотиках. «Меня спрашивают: «А вы везете каннабис?». Я такая: «Куда, зачем, почему? Вроде бы нет. Вы что-то обо мне знаете, чего не знаю я?». То есть какой-то странный у нас был досмотр. И потом вот это вот все», – добавила Бетина.

Бойкова и Козловский успели на первоначальный рейс, так как быстро получили чемоданы.

Также на Skate Canada выступят Евгения Медведева и Евгения Тарасова/Владимир Морозов, которые тренируется в Канаде и США соответственно.

Турнир пройдет с 25 по 27 октября.

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