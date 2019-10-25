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Встречалась с начальником полиции, зависима от соцсетей. Угадай, Медведева, Загитова или Туктамышева
Проверь, все ли ты знаешь о звездах фигурного катания.
У России самые прекрасные и талантливые активы в фигурном катании – особенно девушки. Они не уступают подиум ни на одном старте и всегда находятся в центре внимания. Наибольшее внимание привлекают уже возрастные, по меркам коньков, но такие опытные и золотоносные Евгения Медведева, Алина Загитова и Елизавета Туктамышева.
Знаешь ли ты факты об этих замечательных спортсменках? Проверь себя!
- На этой неделе фигуристы сразятся на этапе Гран-при в Канаде.
- От России в женской одиночке выступят Евгения Медведева, Александра Трусова и Серафима Саханович.
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