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Медведева упала при исполнении тройного лутца и стала шестой в короткой программе на Skate Canada

Медведева упала при исполнении тройного лутца и стала шестой в короткой программе на Skate Canada
Eurosport

53 мин. назадОбновлено 52 мин. назад

Победила Рика Кихира, Александра Трусова – третья.

Российская фигуристка Евгения Медведева стала шестой в короткой программе этапа Гран-при Skate Canada.

Двукратная чемпионка мира неудачно исполнила тройной лутц и упала. Медведева стала единственной фигуристкой в этот вечер на Skate Canada, которая не удержалась на льду.

  • Первое место в короткой программе заняла японка Рика Кихира, второе – кореянка Ю Янг, третье – представительница России Александра Трусова.
  • Произвольные программы фигуристок запланированы на завтра, 26 октября.

Встречалась с начальником полиции, зависима от соцсетей. Угадай, Медведева, Загитова или Туктамышева

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