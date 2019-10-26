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Медведева упала при исполнении тройного лутца и стала шестой в короткой программе на Skate Canada
Победила Рика Кихира, Александра Трусова – третья.
Российская фигуристка Евгения Медведева стала шестой в короткой программе этапа Гран-при Skate Canada.
Двукратная чемпионка мира неудачно исполнила тройной лутц и упала. Медведева стала единственной фигуристкой в этот вечер на Skate Canada, которая не удержалась на льду.
- Первое место в короткой программе заняла японка Рика Кихира, второе – кореянка Ю Янг, третье – представительница России Александра Трусова.
- Произвольные программы фигуристок запланированы на завтра, 26 октября.
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