На Skate Canada завершился первый соревновательный день – после выступления танцевальных дуэтов и одиночниц на лед вышли спортивные пары и мужчины.

В парном катании после короткой программы лидируют ученики Тамары Москвиной Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, набравшие 76,45 балла. Они опередили канадцев Кирстен Мур-Тауэрс и Микаэля Маринаро, которым поставили 75,50 балла.

Лидеры сборной России Евгения Тарасова и Владимир Морозов – только третьи с 73,57 балла. Они ошиблись во время исполнения параллельного тройного тулупа и скрутили только двойной.

У мужчин лидерство захватил двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, на втором и третьем местах – Камден Пулкинен (США) и Нам Нгуен (Канада). Андрей Лазукин идет шестым.

У девушек Александра Трусова заняла в короткой программе третье место, Евгения Медведева – шестое.

Произвольные программы состоятся в ночь с 26 на 27 октября.

Медведева упала при исполнении тройного лутца и стала шестой в короткой программе на Skate Canada

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