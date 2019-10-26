Второй этап Гран-при Skate Canada привлекал Россию противостоянием двух одиночниц: Александры Трусовой и Евгении Медведевой. У одной умопомрачительная техника, у другой – авторитет и судейская любовь. Саша сделала все заявленное и вышла на третье место вслед за фигуристками с тройным акселем (в произвольной она будет отыгрываться четверными прыжками), а Женя в очередной раз провалила выступление.

«Медведева упала с тройного лутца и заняла шестое место в короткой программе» – такими заголовками пестрели российские спортивные медиа после полуночи 26 октября. Но проблема Евгении – не только падение. В итоговом протоколе ее короткой программы слишком много ошибок.

Недокрут на тулупе

Женя начала программу с каскада тройной флип-тройной тулуп, который у Тутберидзе она могла прыгнуть с закрытыми глазами и играючи присоединить к нему третий прыжок. Выезды были неидеальными, и судьи отметили это в протоколе – на втором прыжке обнаружился недокрут. Судейские оценки варьировались от -2 до 1 (максимальная надбавка – +5).

Степ-аут на акселе

Двойной аксель – типовой прыжок для фигуристок-одиночниц, но с приходом к Брайану Орсеру Медведева стала испытывать с ним проблемы. Евгения не исполнила чисто ни один аксель в произвольной программе на предыдущем турнире, не вышло и сейчас – она удержалась на ногах, но сделала неэстетичный степ-аут. А на тренировке перед короткой программе и вовсе эффектно упала. При этом Орсер подчеркивает, что Женя постоянно говорит об изучении тройного акселя.

Неясное ребро на сорванном лутце

Проблема с ребром на лутце сохранялась и во время тренировок у Тутберидзе, но тогда титулы и статус Медведевой заставляли судей не замечать помарку. Теперь в протоколах появляется либо восклицательный знак (неясное ребро – предупреждение, на которое нужно обратить внимание), либо маркировка «e» (неверное ребро – эта ошибка влечет понижение базовой стоимости элемента). В Канаде Женю пожалели и дали восклицательный знак – она и так упала, причем очень болезненно.

Падение Евгении Медведевой (Skate Canada)Getty Images

В «Хрустальном» проблему маскировали – Евгения прыгала лутц только в произвольной программе, где без него было не набрать конкурентоспособную техническую базу. В короткой стоял риттбергер. Но у Орсера проблемный элемент ставят туда, где терять баллы нельзя ни в коем случае.

Третий уровень на вращении

С непрыжковыми тоже не все в порядке: Медведева получила третий уровень вместо четвертого за вращение в либеле. Понижение уровня – не ошибка, но двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр не должна позволять себе и такого. Невысокие оценки за вращения – следствие раскоординированности и недостаточной физической подготовки.

Кто что сказал

Евгения отказалась общаться с журналистами, недовольная результатом в 62,89 балла. Но Орсер мужественно остановился возле нацеленных на него диктофонов.

«Она очень расстроена, мы оба ошеломлены – не ожидали такого. Она старалась и тренировалась как никогда. Конечно, она будет кататься завтра в произвольной программе. Это будет долгий день для нас обоих», – заявил специалист, который привел Ханю к двум подряд олимпийским победам.

Почему-то он не заметил, что на предыдущих двух турнирах Медведева допустила множество ошибок, над которыми нужно работать. Кстати, из 12 фигуристок больше никто не допустил падения на лед.

Произвольная программа фигуристок на Skate Canada стартует 26 октября в 23:00.

Медведева выйдет на лед второй в последней разминке.

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