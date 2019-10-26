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Падение – не единственная проблема Медведевой на Skate Canada. У Жени не получилось почти ничего
В тандеме Жени и Брайана Орсера что-то идет не так.
Второй этап Гран-при Skate Canada привлекал Россию противостоянием двух одиночниц: Александры Трусовой и Евгении Медведевой. У одной умопомрачительная техника, у другой – авторитет и судейская любовь. Саша сделала все заявленное и вышла на третье место вслед за фигуристками с тройным акселем (в произвольной она будет отыгрываться четверными прыжками), а Женя в очередной раз провалила выступление.
«Медведева упала с тройного лутца и заняла шестое место в короткой программе» – такими заголовками пестрели российские спортивные медиа после полуночи 26 октября. Но проблема Евгении – не только падение. В итоговом протоколе ее короткой программы слишком много ошибок.
Недокрут на тулупе
Женя начала программу с каскада тройной флип-тройной тулуп, который у Тутберидзе она могла прыгнуть с закрытыми глазами и играючи присоединить к нему третий прыжок. Выезды были неидеальными, и судьи отметили это в протоколе – на втором прыжке обнаружился недокрут. Судейские оценки варьировались от -2 до 1 (максимальная надбавка – +5).
Степ-аут на акселе
Двойной аксель – типовой прыжок для фигуристок-одиночниц, но с приходом к Брайану Орсеру Медведева стала испытывать с ним проблемы. Евгения не исполнила чисто ни один аксель в произвольной программе на предыдущем турнире, не вышло и сейчас – она удержалась на ногах, но сделала неэстетичный степ-аут. А на тренировке перед короткой программе и вовсе эффектно упала. При этом Орсер подчеркивает, что Женя постоянно говорит об изучении тройного акселя.
Неясное ребро на сорванном лутце
Проблема с ребром на лутце сохранялась и во время тренировок у Тутберидзе, но тогда титулы и статус Медведевой заставляли судей не замечать помарку. Теперь в протоколах появляется либо восклицательный знак (неясное ребро – предупреждение, на которое нужно обратить внимание), либо маркировка «e» (неверное ребро – эта ошибка влечет понижение базовой стоимости элемента). В Канаде Женю пожалели и дали восклицательный знак – она и так упала, причем очень болезненно.
Падение Евгении Медведевой (Skate Canada)Getty Images
В «Хрустальном» проблему маскировали – Евгения прыгала лутц только в произвольной программе, где без него было не набрать конкурентоспособную техническую базу. В короткой стоял риттбергер. Но у Орсера проблемный элемент ставят туда, где терять баллы нельзя ни в коем случае.
Третий уровень на вращении
С непрыжковыми тоже не все в порядке: Медведева получила третий уровень вместо четвертого за вращение в либеле. Понижение уровня – не ошибка, но двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр не должна позволять себе и такого. Невысокие оценки за вращения – следствие раскоординированности и недостаточной физической подготовки.
Кто что сказал
Евгения отказалась общаться с журналистами, недовольная результатом в 62,89 балла. Но Орсер мужественно остановился возле нацеленных на него диктофонов.
«Она очень расстроена, мы оба ошеломлены – не ожидали такого. Она старалась и тренировалась как никогда. Конечно, она будет кататься завтра в произвольной программе. Это будет долгий день для нас обоих», – заявил специалист, который привел Ханю к двум подряд олимпийским победам.
Почему-то он не заметил, что на предыдущих двух турнирах Медведева допустила множество ошибок, над которыми нужно работать. Кстати, из 12 фигуристок больше никто не допустил падения на лед.
- Произвольная программа фигуристок на Skate Canada стартует 26 октября в 23:00.
- Медведева выйдет на лед второй в последней разминке.
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