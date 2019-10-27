Трусова выиграла Skate Canada с двумя мировыми рекордами, Медведева – пятая

Александра Трусова выиграла дебютный этап Гран-при в Канаде, обновив собственные мировые рекорды в произвольной программе и по сумме. Второй стала японка Рика Кихира, третьей – Ю Янг из Южной Кореи. Евгения Медведева заняла пятое место.

Медведева реабилитировалась за провал в короткой программе и выступила безошибочно, но вчерашние помарки не позволили ей занять место на итоговом подиуме. Трусова из заявленных четверных прыжков прыгнула только три, упав с сальхова, но сольный лутц и каскады с тулупом получились идеально, как и риттбергерный каскад. Саша получила за технику более 100 баллов и установила два мировых рекорда.

Также на этапе закончили соревноваться танцоры. Российские дуэты выступили неудачно: Бетина Попова и Сергей Мозгов стали восьмыми из десяти пар, Софья Евдокимова и Егор Базин – девятыми.

Победа досталась канадцам Пайпер Жиль и Полю Пуарье, вторыми стали Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью из США, третьими – британцы Лайла Фиар и Льюис Гибсон.

Этап завершится произвольными программами спортивных пар и одиночников.

В парах лидерами после первого вида идут Бойкова и Козловский, Тарасова и Морозов – третьи. Одиночник Андрей Лазукин в короткой программе стал шестым.

Падение – не единственная проблема Медведевой на Skate Canada. У Жени не получилось почти ничего

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