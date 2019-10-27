Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли на Skate Canada и впервые стали победителями этапа Гран-при.

В борьбе за первое место ученики Тамары Москвиной обошли канадцев Кирстер Мур-Тауэрс и Микаэля Маринаро, а также лидеров сборной России Евгению Тарасову и Владимира Морозова, которые снова ошиблись на параллельном прыжке, а также сорвали поддержку.

В сезоне-2018/19 Александра и Дмитрий были на подиуме Гран-при, но не побеждали.

Ребята набрали 216,71 балла, Тарасова и Морозов – 208,49.

Трусова выиграла Skate Canada с двумя мировыми рекордами, Медведева – пятая

Качай приложение Eurosport для iOS или Android