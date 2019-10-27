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Бойкова и Козловский – победители Skate Canada, Тарасова и Морозов стали третьими
У ребят первая победа.
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли на Skate Canada и впервые стали победителями этапа Гран-при.
В борьбе за первое место ученики Тамары Москвиной обошли канадцев Кирстер Мур-Тауэрс и Микаэля Маринаро, а также лидеров сборной России Евгению Тарасову и Владимира Морозова, которые снова ошиблись на параллельном прыжке, а также сорвали поддержку.
- В сезоне-2018/19 Александра и Дмитрий были на подиуме Гран-при, но не побеждали.
- Ребята набрали 216,71 балла, Тарасова и Морозов – 208,49.
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