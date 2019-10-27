Российская фигуристка Александра Трусова побила собственные мировые рекорды в произвольной программе и по сумме на Skate Canada.

15-летняя фигуристка заявила четыре четверных прыжка, но упала со стартового – сольного сальхова. Дальнейшее исполнение программы было идеальным: она выполнила четверной лутц, четверной тулуп в каскаде с тройным и комбинацию четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов. Саша каталась под музыку из сериала «Игра престолов».

Пятое место заняла Евгения Медведева, которая полностью реабилитировалась за прокат короткой программы. Женя безошибочно выполнила контент и оказалась на третьем месте по произвольной программе, которую исполняла под «Мемуары гейши».

Второе место заняла Рика Кихира, третье – Ю Янг.

У России также есть победа в парном катании – выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Трусова выиграла Skate Canada с двумя мировыми рекордами, Медведева – пятая

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