Американские комментаторы высоко оценили прокат произвольной программы российской фигуристкой Александрой Трусовой на Skate Canada.

15-летняя Саша чисто исполнила три четверных прыжка и побила два собственных мировых рекорда, катаясь под музыку из «Игры престолов». После проката один из экспертов восхищенно произнес:

«Она исполнила невероятное количество прыжков. Это новое лицо женского одиночного фигурного катания. Машина по исполнению прыжков!»

Трусову также назвали королевой четверных, а еще отметили, что скорость ее катания превышает показатели других фигуристок.

Александра набрала 166,62 балла в произвольной программе и 241,02 по сумме.

На коммерческом турнире Japan Open она приземлила четыре квада, но судейские надбавки были ниже.

Рекордный прокат Трусовой и чистая произволка Медведевой – лучшие видео Skate Canada

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