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«Машина по исполнению четверных, королева». Американские комментаторы в восторге от Трусовой
Саша очаровала абсолютно всех.
Американские комментаторы высоко оценили прокат произвольной программы российской фигуристкой Александрой Трусовой на Skate Canada.
15-летняя Саша чисто исполнила три четверных прыжка и побила два собственных мировых рекорда, катаясь под музыку из «Игры престолов». После проката один из экспертов восхищенно произнес:
«Она исполнила невероятное количество прыжков. Это новое лицо женского одиночного фигурного катания. Машина по исполнению прыжков!»
Трусову также назвали королевой четверных, а еще отметили, что скорость ее катания превышает показатели других фигуристок.
- Александра набрала 166,62 балла в произвольной программе и 241,02 по сумме.
- На коммерческом турнире Japan Open она приземлила четыре квада, но судейские надбавки были ниже.
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