Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова поддержала Евгению Медведеву после пятого места на этапе Гран-при Skate Canada.

«Александра Трусова – космос. Евгения Медведева, Женек, ты умница! Никого не слушай! И получай от этого удовольствие. Говорить и писать будут всегда. Кто-то любит, кто-то ненавидит. Для себя любимой», – цитирует 23-летнюю Сотникову Sports.ru.

В Канаде Медведева провалила короткую программу, но достойно выступила в произвольной и по сумме двух видов заняла пятое место.

Сотникова не выходила на соревновательный лед с сезона-2015/16.

Падение – не единственная проблема Медведевой на Skate Canada. У Жени не получилось почти ничего

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