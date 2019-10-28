Twitter

Медведева ненадолго перевоплотилась в блондинку. Идет ли ей белый парик?

Медведева ненадолго перевоплотилась в блондинку. Идет ли ей белый парик?
Eurosport

16 мин. назад

Женю не узнать в непривычном образе.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева ненадолго перевоплотилась в блондинку.

В ходе показательных выступлений на втором этапе Гран-при Skate Canada 19-летняя фигуристка примерила белый парик.

  • Евгения заняла на турнире пятое место, уступив Александре Трусовой, Рике Кихире, Ю Янг и Брэйди Теннелл.
  • На гала-шоу она выступала под композицию «Windminds of Your Mind» в исполнении All Angels.
  • Следующий этап Медведевой – Rostelecom Cup в Москве, который пройдет с 15 по 17 ноября.

Сотникова – Медведевой: «Никого не слушай! Делай то, что тебе нравится, для себя любимой»

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте