Медведева ненадолго перевоплотилась в блондинку. Идет ли ей белый парик?
Женю не узнать в непривычном образе.
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева ненадолго перевоплотилась в блондинку.
В ходе показательных выступлений на втором этапе Гран-при Skate Canada 19-летняя фигуристка примерила белый парик.
- Евгения заняла на турнире пятое место, уступив Александре Трусовой, Рике Кихире, Ю Янг и Брэйди Теннелл.
- На гала-шоу она выступала под композицию «Windminds of Your Mind» в исполнении All Angels.
- Следующий этап Медведевой – Rostelecom Cup в Москве, который пройдет с 15 по 17 ноября.
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