Главным событием второго этапа Гран-при Skate Canada стали два мировых рекорда и три чистых четверных прыжка 15-летней Александры Трусовой. У России на взрослом уровне появилась фигуристка, чей технический контент не просто сильнее, чем у остальных, а сильнее вдвойне. В случае внезапного провала Трусову поддержат Щербакова, Косторная и Загитова – вряд ли не с той ноги в финале Гран-при или на чемпионате мира встанут абсолютно все. Благодаря Этери Тутберидзе Россия получила нереально талантливое поколение фигуристок.

Но успешным дебютом Трусовой на взрослом Гран-при довольны не все. Речь не о ветеранах-экспертах, которые дружно поддерживают Евгению Медведеву, а о зарубежных болельщиках фигурного катания. Хештег #Trusova в англоязычном твиттере бомбил еще сутки после Сашиной победы, и бомбил не всегда в хорошем смысле восхищения юной фигуристкой. В соцсетях негодовали, что Александра получила слишком высокие компоненты.

«Оценки Трусовой – настоящий бардак, она не должна была становиться первой», – это высказывание даже можно назвать корректным на фоне остальных.

«Трусова передвигается по льду с грацией пингвина. Ей абсолютно нечего предложить, кроме четверных прыжков. Мои глаза кровоточат, когда я на нее смотрю», – написала любительница зрелого женского фигурного катания из Польши.

«Трусова – талантливая девушка, но то, чем стал наш любимый вид спорта, просто ужасно. Мало того, что ее четверные – фейковые (в этом виноват ее тренер), так у нее еще отсутствуют навыки катания и артистизм. Кихира, безусловно, была лучше. А еще она рискует сделать карьеру короче, чем у Юлии! [Липницкой]» – еще один шедевр о ненастоящих квадах.

«Какая же фигня. Трусова не заслужила первое место, его заслужила Рика! КАК ЕЕ СТРАШНАЯ ЗАДНИЦА ПОЛУЧИЛА ТАКИЕ БАЛЛЫ???» – капсом надрывается обиженная фанатка сборной Японии и персонально Кихиры.

«Когда они начнут судить справедливо? Какой смысл разделять оценку за технику и оценку за компоненты, если они идут неотъемлемо друг от друга?» – задается вопросом очередной пользователь твиттера. Этот пост ретвитит эмоциональная девушка и эмоционально пишет:

«Вот. Именно это! Я говорю об этом с первого дня и буду продолжать говорить об этом, пока что-то не изменится. Компоненты Трусовой на Skate Canada вообще не имеют никакого смысла. Она получает восьмерки с неуклюжими линиями и движениями как у робота».

Ну и еще:

«Надо сказать, что ничего не имею против Трусовой. Просто хочу, чтобы судьи оценивали ее должным образом, вот и все».

«Да, четверные сальховы и тулупы Трусовой – это спектакль, но за компоненты должны стоять шестерки и семерки. Эта победа – чистое надувательство».

Они действительно правы?

На этот вопрос не ответит даже глава судейской панели, вооруженный методичкой с правилами, потому что по части выставления компонентов они скорее рекомендательные. Здравый смысл говорит, что скорее нет, чем да. Трусова в произволке получила во второй оценке 67,42 балла, Кихира – 71,48. Обеих превзошла Медведева, между вклинилась Теннелл. Возможно, Александре стоит снизить оценки за компоненты – по сравнению с Косторной и Загитовой она вправду передвигается по льду медленно и вязко, движения между прыжками кажутся неуклюжими.

Но она заметно прибавила – на ЮЧМ-2018 программа действительно была заходом на два квада, а теперь трагическая история Дейенерис Таргариен под самый сильный саунд из «Игры престолов» вызывает мурашки из-за эпичности происходящего. Тренеры «Хрустального» потрясающе подобрали Саше программу, маскирующую недостатки и подчеркивающую ее характер. «Дракарис» – таким словом на высоком валирийском языке заканчивается музыка. Если кто-то не смотрел сериал и не читал цикл Джорджа Мартина – так королева велела своим драконам сжигать ее врагов. Тончайшая ирония от Даниила Глейхенгауза, не так ли?

Александра ТрусоваGetty Images

Если снижать компоненты Трусовой, их стоит снизить и другим фигуристкам, включая Медведеву. Девятки и десятки оставить только Косторной, а Загитовой выдавать лишь за выдающиеся прокаты.

За рубежом Трусову хейтят абсолютно все?

К счастью, нет. Успехи Александры отметил фронтмен группы «Muse» Мэттью Беллами – его вокал звучит в первой части программы. Музыкант выложил видео четверного лутца Трусовой (кстати, не найденное в интернете, а записанное с собственного телевизора), и написал:

«Поздравляю Александру Трусову с победой на Skate Canada и тремя четверными прыжками. Спасибо за использование «Pray (High Valyrian)» в качестве саундтрека».

А еще прокат Трусовой видела Эмилия Кларк – актриса, исполнившая роль Дейенерис в «Игре престолов». Правда, костюм Александры очень похож на костюм Эмилии в третьем сезоне?

«Она не интересуется фигурным катанием, но ей понравились ее движения. Она просила передать Саше привет, – рассказал канадский комментатор Тед Бартон и добавил, – Россия должна гордиться и радоваться тому, что за нее выступает уникальная фигуристка. Таких как она я никогда не видел. Она будущее фигурного катания».

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