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«Вау, насколько Медведева стала лучше!» Орсера хвалили после провального проката Жени в Канаде
Евгения опасно врезалась в борт, но все равно покорила фанатов.
Брйан Орсер, канадский тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, рассказал, какие прокаты в ее исполнении считает лучшими.
«После короткой программы на Skate Canada мне говорили: «Вау, насколько Медведева стала лучше! Она парит надо льдом, у нее появилась уверенность». А еще у нее сформировалась новое тело. Как тренеру мне было приятно это слышать, хоть я и так видел прогресс Евгении каждый день.
А на Гран-при России сложилось вообще все – у нее был фантастический прокат. На мой взгляд, лучший в карьере. Она стала молодой женщиной», – сказал 58-летний Орсер в интервью ютьюб-каналу MonBriella.
- В короткой программе на Skate Canada, после которой к Орсеру подходили со словами похвалы, Медведева упала с тройного лутца и врезалась в борт, допустила степ-аут на двойном акселе и не докрутила тройной тулуп.
- В Канаде она заняла итоговое пятое место, в Москве стала второй вслед за Александрой Трусовой и не квалифицировалась в финал Гран-при.
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