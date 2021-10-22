По сообщению пресс-службы Федерации фигурного катания России, ряд фигуристов и тренеров не получили визы для участия на этапе Гран-при Канады в Ванкувере.

«В воскресенье, 24 октября, для участия во втором этапе серии ИСУ Гран-при по фигурному катанию на коньках Skate Canada, который пройдет в Ванкувере, может вылететь только часть российской делегации, тех, кто получил в этот четверг документы из визового центра Канады в Москве. Это информация на данный момент. На остальных членов российской команды паспорта с канадскими въездными визами пока не получены и, несмотря на все усилия ФФККР, это может произойти, по последней информации, не ранее понедельника.

Данное обстоятельство явилось полной неожиданностью, поскольку визы для российских фигуристов были одобрены еще в середине месяца. В числе пока не получивших паспорта с визами Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Евгений Семененко, Макар Игнатов, тренеры Алексей Мишин, Евгений Рукавицын и другие. В настоящий момент ФФКР прорабатывает с организаторами турнира и Международным союзом конькобежцев возможные пути выхода из сложившейся ситуации, включая изменение дат и маршрута перелетов», – говорится в заявлении на официальном сайте ФФКР

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Этап Гран-при в Ванкувере состоится с 29 по 31 октября.

Елизавета Туктамышева – чемпионка мира 2015 года, Алена Косторная – чемпионка Европы 2020 года.

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