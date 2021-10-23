Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал сообщение о том, что часть российской делегации не сможет вылететь 24 октября на Гран-при Канады из-за проблем с получением визы.

«Канада дискредитирует себя в качестве площадки проведения международных соревнований. Недопустимо использовать сложности в получении визы, чтобы не допустить спортсмена на состязания. Это в чистом виде вмешательство. Если это продолжится, то нужно рассматривать дисквалификацию Канады в качестве спортивной площадки для проведения соревнований. Это как держать кого-то на забеге за рукав. Здесь надо вмешаться нашему МИД, потому что это подлость и гадость. Есть же санкционные списки, разве наши спортсмены там находятся?

Может, мы тоже не хотим видеть этих кретинов также, как они наших хороших людей. В данном случае нет места политике, это спорт. Я думаю, что в следующий раз они детей будут брать в заложники, чтобы себя как-то реализовать. Я рассчитываю, что они одумаются. Наша делегация едет не просто в гости к ним, чтобы посмотреть на трансгендерность людей, они едут туда поучаствовать в соревнованиях. Канадцы понимают, что опять их трансгендерность будут рыдать в платочек, когда наши фигуристы победят. Получается, что они пытаются снять с пробега сильных таким вот подлым образом», – приводит слова Милонова Metaratings

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Этап Гран-при в Ванкувере состоится с 29 по 31 октября.

По сообщению ФФККР, визы для российских фигуристов были одобрены еще в середине октября.

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