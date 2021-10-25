Российские фигуристы, заявленные на Гран-при Канады, получили визы для въезда в эту страну, заявил сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

На прошлой неделе ФФККР сообщила, что пока паспорта с визами не получили фигуристы Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Евгений Семененко, Макар Игнатов, тренеры Алексей Мишин, Евгений Рукавицын и другие. Но теперь проблема решена, сообщают РИА «Новости»

Получившие ранее визы Александр Самарин и танцевальная пара Елизавета Шанаева/Девид Нарижный уже прибыли в Ванкувер.

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Этап Гран-при в Ванкувере Skate Canada пройдет с 29 по 31 октября.

Первый этап Гран-при в США завершился победой российских фигуристов в двух из четырех видах.

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