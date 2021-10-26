29-31 октября канадский Ванкувер примет второй этап сезона Гран-при по фигурному катанию.
Следить за выступлениями Елизаветы Туктамышевой, Алены Косторной и других звезд можно и нужно на нашем сайте и в приложении во вкладке «Видео» (доступ по подписке).
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- На первом этапе сезона-2021/22 у женщин победу одержал Александра Трусова, у пар – Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
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