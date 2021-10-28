С 29 по 31 октября в Ванкувере состоится второй этап Гран-при – Skate Canada – в котором возьмет старт большая группа российских фигуристов во всех четырех видах программы.

Участники этапа готовились к вылету в Канаду, однако в пятницу, 22 октября, ФФККР разместила сообщение, что паспорта с визами не получили фигуристы Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Евгений Семененко, Макар Игнатов, тренеры Алексей Мишин, Евгений Рукавицын и ряд других членов делегации, что нарушило все планы.

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«В воскресенье, 24 октября, для участия во втором этапе серии ИСУ Гран-при по фигурному катанию на коньках Skate Canada, который пройдет в Ванкувере, может вылететь только часть российской делегации, тех, кто получил в этот четверг документы из визового центра Канады в Москве», – было сказано в заявлении с уточнением, что проблема может решиться в понедельник, а пока прорабатываются разные альтернативные варианты перелета в Канаду.

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В понедельник 25 октября фигуристы, не имевшие проблем с визами, отчитались, что благополучно долетели. «Добрались», – написала в инстаграме тренер Светлана Соколовская, разместив фото с Александром Самариным, Елизаветой Шанаевой и Дэвидом Нарижным.

25 октября, к счастью, как и было обещано, ситуация благополучно разрешилась и у остальных сборников, больше ни у кого проблем не возникло.

«Паспорта с визами фигуристов и тренеров получены», – отчитался президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

«Мы восприняли все это как свершившуюся историю, как восход и заход солнца. Не смогли мы вылететь 24-го числа, ну ничего страшного, значит, не получилось. Потом была информация, что вылетим в среду, но утром узнал, что вылетаем сегодня. Да, мы улетаем сегодня», – добавил в понедельник тренер Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин.

А сама Елизавета по прилету в Ванкувер разместила сторис из гостиничного номера. «Спустя почти 30 часов пути добрались… Как же приятно наконец-то лечь на кровать», – сообщила она в среду, 27 октября.

В итоге, до начала соревнований у каждого из фигуристов имелось в запасе время на подготовку, так что есть надежда, что эта небольшая неурядица никого не выбьет из колеи, и выступление пройдет успешно.

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