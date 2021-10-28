В ночь с 29 на 30 октября в Канаде стартует второй этап серии Гран-При по фигурному катанию. В Ванкувере одиночники, одиночницы, спортивные пары и танцоры на льду разыграют четыре комплекта медалей на Skate Canadа.

Участники

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На турнир заявились 11 сборных – Канада, Грузия, Япония, Россия, США, Южная Корея, Китай, Великобритания, Германия, Испания, Италия. Японская фигуристка Маи Михара заменит соотечественницу Рику Кихиру, которая находится в процессе восстановления после травмы лодыжки. Россия рисковала выступить не в полном составе, но все обошлось

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В мужском одиночном катании выступят: Киган Мессинг (Канада), Конрад Орзел (Канада), Роман Садовский (Канада), Морис Квителашвили (Грузия), Кейдзи Танака (Япония), Сота Ямамото (Япония), Макар Игнатов (Россия), Александр Самарин (Россия), Евгений Семененко (Россия), Джейсон Браун (США), Нэтан Чен (США), Томоки Хиваташи (США).

Камила Валиева Фото: Getty Images

В женском одиночном катании будут соревноваться: Эмили Баусбак (Канада), Маделин Скиза (Канада), Элисон Шумахер (Канада), Вакаба Хигути (Япония), Мана Кавабе (Япония), Маи Михара (Япония), Хэ Ин Ли (Южная Корея), Алена Косторная (Россия), Елизавета Туктамышева (Россия), Камила Валиева (Россия), Карен Чен (США), Алиса Лью (США).

Среди спортивных пар за золото поборются: Ванесса Джеймс/Эрик Редфорд (Канада), Лори-Энн Матте/Тьерри Ферлан (Канада), Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада), Суй Вэньцзинь/Хань Цун (Китай), Зоуи Джонс/Кристофер Бойаджи (Великобритания), Минерва Фабьен Хазе/Нолан Зеегерт (Германия), Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия), Эшли Кэйн-Гриббл/Тимоти ЛеДюк (США).

В танцах на лед выйдут: Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада), Марджори Лажо/Захари Лага (Канада), Хэйли Сэйлз/Николас Вомстикер (Канада), Оливия Смарт/Адрия Диас (Испания), Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания), Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия), Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия), Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный (Россия), Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США), Кэролин Грин/Майкл Парсонс (США).

Расписание (по московскому времени)

29 октября

23:00 – Спортивные пары, короткая программа

30 октября

0:35 – Мужчины, короткая программа

3:00 – Танцы на льду, ритм-танец

4:45 – Женщины, короткая программа

23:00 – Спортивные пары, произвольная программа

Алена Косторная Фото: Getty Images

31 октября

0:45 – Мужчины, произвольная программа

3:30 – Танцы на льду, произвольный танец

5:30 – Женщины, произвольная программа

1 ноября

0:00 – Показательные выступления

В полном объеме и в прямом эфире этап Гран-при по фигурному катанию в Канаде покажет сервис Eurosport Player. Подписывайтесь, чтобы не пропустить лучшие прокаты Камилы Валиевой, Елизаветы Туктамышевой, Алены Косторной и других фигуристов сборной России.

Третий этап серии – Гран-при Италии – стартует в Турине уже на следующей неделе и пройдет с 5 по 7 ноября.

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