В Ванкувере стартовал второй этап серии Гран-При по фигурному катанию. На Skate Canada одиночники, одиночницы, спортивные пары и танцоры на льду разыгрывают четыре комплекта медалей.

В женском одиночном катании фигуристки выступили с короткими программами. Первые три места заняли российские спортсменки: Камила Валиева лидирует с результатом 84,19 балла. Ученица Этери Тутберидзе чисто исполнила тройной аксель, тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп.

Ad

На втором месте расположилась Елизавета Туктамышева. Фигуристка выполнила тройной аксель, тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип. Прокат Лизы судьи оценили в 81,24 балла. Третьей перед по итогам короткой программы идет Алена Косторная. Она прыгнула тройной аксель, тройной лутц, тройной флип – тройной тулуп и получила от судей 75,58 балла.

Гран-при Канады Этап Гран-при Skate Canada: Валиева, Косторная или Туктамышева? ВЧЕРА В 18:48

Елизавета Туктамышева Фото: Getty Images

В мужском одиночном катании короткую программу с результатом 106,72 балла выиграл американец Нэтан Чен. На втором месте расположился еще один спортсмен из США – Джейсон Браун. Его выступление судьи оценили в 94,00 балла. Канадец Киган Мессинг набрал 93,28 балла и идет третьим.

Лучший результат среди российских фигуристов показал Макар Игнатов (89,79 балла) – перед произвольной программой он занимает 4-е место. Евгений Семененко идет 5-м с результатом 87,71 балла. Александр Самарин закончил короткую программу восьмым – он набрал 78,55 балла.

В соревнованиях среди спортивных пар после короткой программы лидирует китайский дуэт Вэньцзинь Суй/Цун Хань (78,94 балла). Российские фигуристы Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин занимают второе место с результатом 69,46 балла. Немцы Минерва Фабьен Хазе/Нолан Зеегерт – на третьем месте, они набрали 67,93 балла.

В танцах на льду дуэты показали ритм-танцы. С результатом 85,65 балла лидирует канадская пара Пайпер Гиллес/Поль Пуарье. Итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фабри набрали 78,82 балла и идут вторыми. Оливия Смарт/Адрия Диас из Испании третьи. Их выступление судьи оценили в 76,97 балла. Лучший российский дуэт, Диана Дэвис/Глеб Смолкин, занимает промежуточное 7-е место (70,66 балла). Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный набрали 68,53 балла и идут девятыми.

Фигурное катание круто не только этапами Гран-при, но и дуэтом Евгения Медведева – Даня Милохин. А вот так они зажигают на «Ледниковом периоде»

Гран-при Канады У фигуристов были проблемы с канадскими визами. Все ли долетели? ВЧЕРА В 14:58