Российская фигуристка Камила Валиева выиграла второй этап серии Гран-при – Skate Canada.

После успеха в короткой программе спортсменка из группы Этери Тутберидзе не просто подтвердила лидерство – Валиева победила с тремя мировыми рекордами. Фигуристка обновила достижения по баллам за произвольную (180,89) и по сумме оценок (265,08). Также Камила переписала рекорд по оценкам за технику в произвольной программе – 106,15 балла.

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Серебряную медаль Гран-при Канады завоевала Елизавета Туктамышева. Ее результат по итогам короткой и произвольной программ – 232,88 балла. Еще одна россиянка, Алена Косторная, взяла бронзу. В произвольной программе ученица Тутберидзе получила только 138,96 балла и стала четвертой, но по сумме оценок (214,54) заняла третью строчку.

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Елизавета Туктамышева Фото: Getty Images

Также определился победитель в мужском одиночном катании. Золотую медаль с результатом 307,18 балла завоевал самый титулованный одиночник на Skate Canada – великий Нэтан Чен. Серебро досталось еще одному спортсмену из США – Джейсону Брауну. Его сумма оценок – 259,55 балла.

Бронза – у российского фигуриста Евгения Семененко. По итогам короткой программы он шел 5-м с результатом 87,71 балла. Но блестящее выступление Семененко в произвольной судьи оценили в 168,30 балла – это второй результат после Чена. Сумма оценок (256,01) принесла россиянину итоговое третье место и бронзовую награду.

Еще один российский фигурист, Макар Игнатов, занял четвертое место с результатом 244,17 балла. Александр Самарин стал восьмым (224,20 балла).

Евгений Семененко Фото: Getty Images

В соревнованиях спортивных пар победил китайский дуэт Вэньцзинь Суй/Цун Хань (224,05 балла). Российская пара Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин завоевала серебро (193,08 балла). Бронза – у американцев Эшли Кэйн-Гриббл/Тимоти ЛеДюк (189,90 балла).

В Ванкувере также определили чемпионов в танцах на льду. Золото – у канадцев Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (210,97 балла). Серебро – у пары из Италии Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (200,05 балла). Бронзу завоевали испанцы Оливия Смарт/Адрия Диас (192,93 балла). Диана Дэвис – Глеб Смолкин из России остались пятыми. Сумма пары за два проката – 180,57 балла. Еще один российский дуэт, Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный, стал 9-м (160,66 балла).

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