Савченко выиграла Олимпиаду с пятой попытки. Она сменила двух партнеров и расплатилась с Украиной

15 февраля в Пхёнчхане Алена Савченко и Бруно Массо взяли золото для сборной Германии впервые за 66 лет. Их выступление вызвало не только восторженные посты в твиттере, но и высокие оценки от судей, благодаря чему пара установила мировой рекорд в произвольной программе – 159,31 балла.

Для 34-летней Алены Савченко эта Олимпиада стала пятой в карьере, но золото она выиграла только сейчас.

Могла выступать за Украину с русским партнером

Алена Савченко и Станислав МорозовGetty Images

После того, как на Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити Савченко в паре со Станиславом Морозовым заняла 15-е место, фигуристка сразу начала поиск нового партнера.

Главным кандидатом стал россиянин Антон Неменко, который был готов переехать в Киев для совместного выступления. Но украинская федерация фигурного катания отказалась финансировать пару, поэтому Алене пришлось продолжить поиски.

Расплатилась с Украиной экипировкой

После продолжительных поисков нового партнера Артур Вернер, эксперт по фигурному катанию, посоветовал Алену немецкому тренеру Инго Штойеру для выступления с Робином Шолковы.

Перед отъездом украинский спорткомитет потребовал вернуть все, что Савченко получила от государства. В итоге спорткомитет получил одно платье и пару коньков, так как почти всю экипировку Алена покупала на деньги родителей.

Германия тоже отказала в финансировании

В Германии принято, что деньги на индивидуальные виды спорта выделяет армия. Но в 2006 году пару Савченко-Шолковы перестали финансировать из-за того, что Инго Штойера обвинили в работе на военную спецслужбу «Штази» во времена ГДР. Он донес на 23 немецких спортсменов.

Поэтому пара жила и тренировалась только за счет чемпионских премий и интернет-донатов.

Выступление в Пхёнчхане зависело от экзаменов

К Олимпиаде-2018 Савченко готовилась с французом Бруно Массо. 10 ноября для того, чтобы получить немецкое гражданство и возможность участвовать на Олимпиаде, Массо сдавал немецкий язык. До этого Бруно дважды завалил этот предмет, и в этом году его ждала последняя пересдача, так как экзамен сдается только в определенные даты.

Больше пересдавать не пришлось – без маленькой победы Массо не было бы большой в Пхёнчхане.

Кристофер Дин ставил паре произвольную

Aljona Savchenko und Bruno MassotGetty Images

Олимпийский чемпион 1984 года Кристофер Дин работал с парой над постановкой произвольной программы для Олимпиады в Пхёнчхане, за основу взята музыка из документального фильма «Земля с небес».

В итоге пара обновила мировой рекорд, который им же и принадлежал (в финале Гран-при сезона-2017/18 немцы набрали 157,25). Новая планка – 159,31 балла.

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