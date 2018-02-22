13-летняя Трусова первой из россиянок чисто выполнила четверной сальхов в финале Кубка страны

13-летняя Александра Трусова впервые в истории российского фигурного катания выполнила чистый четверной прыжок. Произошло это в финале Кубка России.

Сальхов вышел у Трусовой на «+2». Александра следом зашла даже на четверной тулуп, но уже неудачно.

Трусова – победительница юниорского Гран-при. На Кубке России она стала второй в разряде кандидатов в мастера спорта,

Александра – единственная в настоящий момент фигуристка в мире, исполняющая четверной прыжок.

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